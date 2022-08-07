https://crimea.ria.ru/20220807/opolchentsy-dnr-dozachischayut-peski-ot-protivnika--pushilin-1124092244.html

Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин

Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в поселке Пески под Донецком, который несколько дней назад перешел под контроль союзных... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T15:20

2022-08-07T15:20

2022-08-07T15:20

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

специальная военная операция рф на украине

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в поселке Пески под Донецком, который несколько дней назад перешел под контроль союзных сил.Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине >>"Побывал на позициях в Песках… Штурмовали, теперь дозачищают. Пески брать было сложно – противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло – бежали, бросив боекомплект, амуницию, тела своих "побратымив", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.По словам главы ДНР, в одном из блиндажей найдены вражеские карты с боевыми приказами на обороте."Трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", – добавил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220804/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-posmertno-polkovniku-olge-kachure-1124060046.html

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https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине, денис пушилин