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Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин
Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в поселке Пески под Донецком, который несколько дней назад перешел под контроль союзных... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T15:20
2022-08-07T15:20
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
специальная военная операция рф на украине
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в поселке Пески под Донецком, который несколько дней назад перешел под контроль союзных сил.Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине &gt;&gt;"Побывал на позициях в Песках… Штурмовали, теперь дозачищают. Пески брать было сложно – противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло – бежали, бросив боекомплект, амуницию, тела своих "побратымив", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.По словам главы ДНР, в одном из блиндажей найдены вражеские карты с боевыми приказами на обороте."Трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", – добавил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220804/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-posmertno-polkovniku-olge-kachure-1124060046.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине, денис пушилин
Ополченцы ДНР дозачищают Пески от противника – Пушилин

Глава ДНР Пушилин: на позициях в Песках идет дозачистка

15:20 07.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в поселке Пески под Донецком, который несколько дней назад перешел под контроль союзных сил.
Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине >>
"Побывал на позициях в Песках… Штурмовали, теперь дозачищают. Пески брать было сложно – противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло – бежали, бросив боекомплект, амуницию, тела своих "побратымив", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам главы ДНР, в одном из блиндажей найдены вражеские карты с боевыми приказами на обороте.
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"Трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", – добавил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
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На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСпециальная военная операция РФ на УкраинеДенис Пушилин
 
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