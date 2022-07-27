https://crimea.ria.ru/20220727/pushilin-prizval-rasshirit-zonu-spetsoperatsii-na-ukraine-1123977188.html

Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине

Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины,... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T18:08

2022-07-27T18:08

2022-07-27T18:08

специальная военная операция рф на украине

денис пушилин

украина

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123977168_0:97:3275:1939_1920x0_80_0_0_0d76d1515d81aea52b319571e57419de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие "русские города".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html

украина

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, денис пушилин, украина, донецкая народная республика (днр)