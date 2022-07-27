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Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине
Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины,... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T18:08
2022-07-27T18:08
специальная военная операция рф на украине
денис пушилин
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие "русские города".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html
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специальная военная операция рф на украине, денис пушилин, украина, донецкая народная республика (днр)
Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине

Глава ДНР Пушилин: пришло время вновь освобождать русские города на Украине

18:08 27.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие "русские города".
"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:13Радио "Спутник в Крыму"
Спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО – политолог
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеДенис ПушилинУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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