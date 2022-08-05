https://crimea.ria.ru/20220805/s-kakimi-zabolevaniyami-mozhno-pereputat-appenditsit--khirurg-1124063645.html

С какими заболеваниями можно перепутать аппендицит – хирург

С какими заболеваниями можно перепутать аппендицит – хирург - РИА Новости Крым, 05.08.2022

С какими заболеваниями можно перепутать аппендицит – хирург

Гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаления желчного пузыря, или же инфекционные заболевания – аппендицит может маскироваться под любую из этих... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T08:23

2022-08-05T08:23

2022-08-05T08:23

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаления желчного пузыря, или же инфекционные заболевания – аппендицит может маскироваться под любую из этих болезней. Об этом сообщил в беседе с URA.RU руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного биофизического центра им. Бурназяна Илья Колышев.На самых ранних этапах проявления аппендицит может протекать как острый гастрит или острая язва желудка, заявил эксперт. Помимо этого, симптомами он может быть похож на острый панкреатит или холецистит. В некоторых случаях аппендицит может начинаться с нарушения функций мочевого пузыря. Однако все нетипичные проявления спустя время переходят в разряд типичных, отметил хирург. Тем не менее, опытные фельдшеры способны распознать аппендицит, даже если проявляется с нетипичными симптомами, уверен Колышев. Он также подчеркнул, что боль при аппендиците не купируется обычными обезболивающими препаратами. Ранее, врач-эндокринолог Елена Киселева рассказала, о каких серьезных заболеваниях свидетельствует появление отеков. К ним относятся варикоз, односторонний лимфостаз и опухоли, сдавливающие сосуды.

https://crimea.ria.ru/20210615/Koronavirus-mozhet-vyzyvat-ostryy-appenditsit-u-detey-1119686869.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество