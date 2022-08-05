С какими заболеваниями можно перепутать аппендицит – хирург
Хирург Колышек: аппендицит может маскироваться под другие заболевания
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоль
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаления желчного пузыря, или же инфекционные заболевания – аппендицит может маскироваться под любую из этих болезней. Об этом сообщил в беседе с URA.RU руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного биофизического центра им. Бурназяна Илья Колышев.
"Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент можно спутать с теми же инфекционными болезнями, которые я назвал", — сказал Илья Колышев.
На самых ранних этапах проявления аппендицит может протекать как острый гастрит или острая язва желудка, заявил эксперт. Помимо этого, симптомами он может быть похож на острый панкреатит или холецистит. В некоторых случаях аппендицит может начинаться с нарушения функций мочевого пузыря. Однако все нетипичные проявления спустя время переходят в разряд типичных, отметил хирург.
Тем не менее, опытные фельдшеры способны распознать аппендицит, даже если проявляется с нетипичными симптомами, уверен Колышев. Он также подчеркнул, что боль при аппендиците не купируется обычными обезболивающими препаратами.
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