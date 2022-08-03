https://crimea.ria.ru/20220803/o-kakikh-problemakh-so-zdorovem-signaliziruyut-oteki--ekspert-1124057207.html

О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт

О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт - РИА Новости Крым, 03.08.2022

О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт

Появление отеков свидетельствует о серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем. В их числе варикозная болезнь, односторонний лимфостаз и опухоли,... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T21:18

2022-08-03T21:18

2022-08-03T21:18

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Появление отеков свидетельствует о серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем. В их числе варикозная болезнь, односторонний лимфостаз и опухоли, сдавливающие сосуды. Об этом "Известиям" рассказала врач-эндокринолог Елена Киселева. Стойкие отеки говорят о патологической ситуации в организме, уверена терапевт. Для того, чтобы понять, как они появились, необходимо провести обследование сосудов нижних конечностей: вен, сердца, почек, брюшной полости. Кроме того, важно проверить функцию щитовидной железы, кроветворение, работу нервной и иммунной систем. В летний сезон вероятность появления отеков особенно высока, так как под воздействием жары расширяются сосуды. Это явление направлено на охлаждение организма, объяснила эксперт. Варикоз, проблемы с сердцем, почками и другими органами могут усугубить ситуацию, а выраженность отеков может увеличиться. При варикозной болезни это происходит из-за большого депонирования крови, при проблемах с сердцем – из-за снижения скорости кровообращения, при заболеваниях почек – из-за увеличения задержки жидкости. Для снижения рисков специалист рекомендует отказаться от пребывания на открытом солнце, соблюдать сбалансированное питание, пить больше чистой воды и вести активный образ жизни. Кроме того, рекомендуется ограничить употребление продуктов, провоцирующих жажду: сладкие напитки, соль, специи.

https://crimea.ria.ru/20220524/stress-i-plokhaya-voda-chto-esche-kritichno-vliyaet-na-rabotu-serdtsa-1123317444.html

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здоровье, общество