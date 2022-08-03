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О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт
О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт - РИА Новости Крым, 03.08.2022
О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт
Появление отеков свидетельствует о серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем. В их числе варикозная болезнь, односторонний лимфостаз и опухоли,... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T21:18
2022-08-03T21:18
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Появление отеков свидетельствует о серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем. В их числе варикозная болезнь, односторонний лимфостаз и опухоли, сдавливающие сосуды. Об этом "Известиям" рассказала врач-эндокринолог Елена Киселева. Стойкие отеки говорят о патологической ситуации в организме, уверена терапевт. Для того, чтобы понять, как они появились, необходимо провести обследование сосудов нижних конечностей: вен, сердца, почек, брюшной полости. Кроме того, важно проверить функцию щитовидной железы, кроветворение, работу нервной и иммунной систем. В летний сезон вероятность появления отеков особенно высока, так как под воздействием жары расширяются сосуды. Это явление направлено на охлаждение организма, объяснила эксперт. Варикоз, проблемы с сердцем, почками и другими органами могут усугубить ситуацию, а выраженность отеков может увеличиться. При варикозной болезни это происходит из-за большого депонирования крови, при проблемах с сердцем – из-за снижения скорости кровообращения, при заболеваниях почек – из-за увеличения задержки жидкости. Для снижения рисков специалист рекомендует отказаться от пребывания на открытом солнце, соблюдать сбалансированное питание, пить больше чистой воды и вести активный образ жизни. Кроме того, рекомендуется ограничить употребление продуктов, провоцирующих жажду: сладкие напитки, соль, специи.
https://crimea.ria.ru/20220524/stress-i-plokhaya-voda-chto-esche-kritichno-vliyaet-na-rabotu-serdtsa-1123317444.html
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здоровье, общество
О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт

Отеки могут быть симптомом серьезных заболеваний и патологий в организме

21:18 03.08.2022
 
© greyerbaby-2323/pixabayМашина
Машина
© greyerbaby-2323/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Появление отеков свидетельствует о серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем. В их числе варикозная болезнь, односторонний лимфостаз и опухоли, сдавливающие сосуды. Об этом "Известиям" рассказала врач-эндокринолог Елена Киселева.
Стойкие отеки говорят о патологической ситуации в организме, уверена терапевт. Для того, чтобы понять, как они появились, необходимо провести обследование сосудов нижних конечностей: вен, сердца, почек, брюшной полости. Кроме того, важно проверить функцию щитовидной железы, кроветворение, работу нервной и иммунной систем.
В летний сезон вероятность появления отеков особенно высока, так как под воздействием жары расширяются сосуды. Это явление направлено на охлаждение организма, объяснила эксперт.
"При этом под силой гравитации кровь больше накапливается в сосудах конечностей, в большей степени в нижних, в особенности при сидячем образе жизни, так как именно мышечные сокращения способствуют движению крови по венам конечностей. При этом давление в сосудах повышается, плазма начинает просачиваться через поры в стенках сосудов в межклеточную жидкость, образуя отеки", — пояснила Киселева.
Варикоз, проблемы с сердцем, почками и другими органами могут усугубить ситуацию, а выраженность отеков может увеличиться. При варикозной болезни это происходит из-за большого депонирования крови, при проблемах с сердцем – из-за снижения скорости кровообращения, при заболеваниях почек – из-за увеличения задержки жидкости.
Для снижения рисков специалист рекомендует отказаться от пребывания на открытом солнце, соблюдать сбалансированное питание, пить больше чистой воды и вести активный образ жизни. Кроме того, рекомендуется ограничить употребление продуктов, провоцирующих жажду: сладкие напитки, соль, специи.
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