https://crimea.ria.ru/20220804/dlya-zaporozhskoy-oblasti-razrabotayut-trekhletniy-dorozhnyy-plan--1124058554.html
Для Запорожской области разработают трехлетний дорожный план
Для Запорожской области разработают трехлетний дорожный план - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Для Запорожской области разработают трехлетний дорожный план
Для Запорожской области разработают трехлетний план развития дорог. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам поездки... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T09:38
2022-08-04T09:38
2022-08-04T09:38
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
марат хуснуллин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Для Запорожской области разработают трехлетний план развития дорог. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам поездки в регион.Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста >>Также Хуснуллин обсудил с руководством Запорожской области, как идет подготовка к отопительному сезону и предстоящий учебный год.Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану >>"Будет построен газопровод, параллельно идет закупка и поставка угля. Не за горами 1 сентября. Оценили подготовку к новому учебному году, ряд школ отремонтируем, необходимыми учебниками школьников обеспечим", - добавил он.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220803/v-khersonskoy-oblasti-vosstanovyat-i-otremontiruyut-dorogi-1124046522.html
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запорожская область, марат хуснуллин, экономика
Для Запорожской области разработают трехлетний дорожный план
Хуснуллин: для Запорожской области разработают трехлетний план развития дорог