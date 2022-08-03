https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html
Почему Китай находится в безвыходной ситуации - эксперт
Почему Китай находится в безвыходной ситуации - эксперт - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Почему Китай находится в безвыходной ситуации - эксперт
Из-за обострения ситуации на Тайване Китай находится в безвыходной ситуации, но будет вынужден отвечать жестко. Об этом на пресс-конференции в международном... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:28
2022-08-03T12:28
2022-08-03T12:28
ситуация на тайване
китай
сша
российская федерация (россия, рф)
политика
экономика
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за обострения ситуации на Тайване Китай находится в безвыходной ситуации, но будет вынужден отвечать жестко. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" завил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов."Розовый период американо-китайских отношений, когда была надежда, что экономика разрешит политические проблемы, проходит. И это вообще часть огромного изменения глобальной ситуации, которая происходит в мире. Мы не можем рассматривать сейчас это просто как пекино-тайваньский конфликт или китайско-американский конфликт. Это часть больших глобальных подвижек", — считает эксперт.По его словам, Китай сейчас старается не принимать резких решений и пытается показать всему миру, что на самом деле происходит в отношениях с США и Тайванем."Китай старается сейчас всему миру объяснить, что произошло. Если он начнет отвечать резко, например атаками на Тайвань или атаками на американские корабли, это приведет не только к обострению ситуации, это приведет к обвинениям Китая в агрессии. Если КНР промолчит и просто ограничится учениями, которые объявлены, то Китай будет обвинен в слабости своей позиции, не способности защищать свои рубежи", — пояснил Маслов.Профессор также подчеркнул, что сейчас китайское руководство вырабатывает альтернативный абсолютно "разумный многосторонний подход к решению проблемы".По его мнению, то, что КНР называют сегодня учениями, по сути привело к блокаде Тайваня, так как китайские военные группировки находятся именно вокруг Тайваня, а не блокируют какую-то одну часть."Это говорит о том, что Тайвань сейчас испытает все прелести блокады, и это нарушит их логистику. Учитывая, что Тайвань поставляет в мир огромное количество электроники, это отразится на всех, и на Китае, и на США в том числе. Китай хорошо понимает, каким образом можно экономически атаковать Тайвань. Прекращение поставок песка в реальности очень серьезная мера, учитывая, что Тайвань сам песок не производит и закупает более 5 млн тонн песка ежегодно. В этом плане это фактически блокада строительства на Тайване", — объяснил он.Маслов также подчеркнул, что эта ситуация изменит и отношения России с Китаем."Безусловно (предстоит — ред.) и изменение отношений с Россией, и вытеснение американских компаний из экономики Китая, а там работает более 10 тысяч американских компаний с миллиардными оборотами. В Целом у Китая много рычагов", — заключил эксперт.28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".Несмотря на это 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань правительственным спецбортом. Она заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".В МИД КНР выразили решительный протест и призвали Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать тайваньскую карту.В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует то, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран.
https://crimea.ria.ru/20220802/ucheniya-kitaya-yavlyayutsya-predposylkami-k-nachalu-globalnoy-voyny--politolog-1124044587.html
https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html
https://crimea.ria.ru/20220728/konflikt-ssha-i-kitaya-vokrug-tayvanya-neizbezhen--senator-1123973701.html
ситуация на тайване
китай
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124048363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc6b9d3ee4473a37823e9f0407b079f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на тайване, китай, сша, российская федерация (россия, рф), политика, экономика, в мире, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за обострения ситуации на Тайване Китай находится в безвыходной ситуации, но будет вынужден отвечать жестко. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" завил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов.
"Розовый период американо-китайских отношений, когда была надежда, что экономика разрешит политические проблемы, проходит. И это вообще часть огромного изменения глобальной ситуации, которая происходит в мире. Мы не можем рассматривать сейчас это просто как пекино-тайваньский конфликт или китайско-американский конфликт. Это часть больших глобальных подвижек", — считает эксперт.
По его словам, Китай сейчас старается не принимать резких решений и пытается показать всему миру, что на самом деле происходит в отношениях с США и Тайванем.
"Китай старается сейчас всему миру объяснить, что произошло. Если он начнет отвечать резко, например атаками на Тайвань или атаками на американские корабли, это приведет не только к обострению ситуации, это приведет к обвинениям Китая в агрессии. Если КНР промолчит и просто ограничится учениями, которые объявлены
, то Китай будет обвинен в слабости своей позиции, не способности защищать свои рубежи", — пояснил Маслов.
Профессор также подчеркнул, что сейчас китайское руководство вырабатывает альтернативный абсолютно "разумный многосторонний подход к решению проблемы".
"Но очевидно, что Китай будет отвечать жестко. И мне кажется, что Китай должен уже осознавать, что эта радужная картинка, когда, как они говорили, "в политике — прохладно, а в экономике — горячо", в отношении США она, конечно, проходит. Китай до последнего момента держал окно возможностей открытым. Обратите внимание, сколько было и угроз, и призывов, которые по сути пытались разрешить эту ситуацию не военным путем, без конфликта. Это не удалось", — отметил эксперт.
По его мнению, то, что КНР называют сегодня учениями, по сути привело к блокаде Тайваня, так как китайские военные группировки находятся именно вокруг Тайваня, а не блокируют какую-то одну часть.
"Это говорит о том, что Тайвань сейчас испытает все прелести блокады, и это нарушит их логистику. Учитывая, что Тайвань поставляет в мир огромное количество электроники, это отразится на всех, и на Китае, и на США в том числе. Китай хорошо понимает, каким образом можно экономически атаковать Тайвань. Прекращение поставок песка в реальности очень серьезная мера, учитывая, что Тайвань сам песок не производит и закупает более 5 млн тонн песка ежегодно. В этом плане это фактически блокада строительства на Тайване", — объяснил он.
Маслов также подчеркнул, что эта ситуация изменит и отношения России с Китаем.
"Безусловно (предстоит — ред.) и изменение отношений с Россией, и вытеснение американских компаний из экономики Китая, а там работает более 10 тысяч американских компаний с миллиардными оборотами. В Целом у Китая много рычагов", — заключил эксперт.
28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".
Несмотря на это 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань
правительственным спецбортом. Она заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".
В МИД КНР выразили решительный протест и призвали Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать тайваньскую карту.
В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что действия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует то, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран.