https://crimea.ria.ru/20220731/senator-prizvala-dozhdatsya-rezultatov-rassledovaniya-ataki-na-shtab-chf-1124014169.html

Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ

Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила не делать преждевременных выводов по факту атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе и дождаться... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T13:43

2022-07-31T13:43

2022-07-31T13:44

севастополь

происшествия

ольга ковитиди

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила не делать преждевременных выводов по факту атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе и дождаться результатов расследования. Ранее Ковитиди заявляла, что атака на штаб Черноморского флота была совершена не извне, а с территории Севастополя и обещала, что организаторы теракта "к вечеру будут найдены".Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.

https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html

https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html

севастополь

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севастополь, происшествия, ольга ковитиди, безопасность республики крым и севастополя