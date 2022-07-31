https://crimea.ria.ru/20220731/kak-spasti-telefon-esli-on-upal-v-more--sovety-inzhenera-1123985526.html

Как спасти телефон, если он упал в море – советы инженера

Как спасти телефон, если он упал в море – советы инженера - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Как спасти телефон, если он упал в море – советы инженера

Если во время пляжного отдыха ваш телефон случайно оказался в воде, лучше всего отнести его в сервисный центр. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T19:26

2022-07-31T19:26

2022-07-31T19:26

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959865_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a13e278282c42af84b0e21c5c5d79796.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Если во время пляжного отдыха ваш телефон случайно оказался в воде, лучше всего отнести его в сервисный центр. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Юрий Артамонов."На каждом телефоне в инструкции производитель пишет класс водостойкости. Маркировка IP 67 или IP 68. Первая цифра обозначает класс защиты от проникновения твердых частиц, в том числе песка – "шестерка" в данном случае обозначает полную защиту. Второе число показывает уровень защиты от попадания воды. "Семерка" допускает погружение на глубину до 1 метра на время не более 30 минут, а "восьмерку" можно опустить глубже и на большее время", - говорит специалист.Однако есть нюансы: классы защиты производитель присваивает при медленном погружении.Если в телефон попадет пресная вода, его, скорее всего, можно будет спасти. Соленая вода с большей вероятностью сделает телефон неремонтопригодным. Однако шансы починить гаджет все же останутся:"Самостоятельно просушить телефон можно, если у вас есть чистый спирт, вы умеете разбирать телефон и знаете, какие детали можно опустить в спирт, а какие нет. Народный способ – положить телефон в рис, но это не панацея. Лучше всего отнести телефон в сервис и сделать это нужно как можно скорее. Если ваш телефон со съемной батареей – самым первым действием, еще до похода в сервис, вытаскивайте батарею", - советует Артамонов.Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал еще об одной летней угрозе гаджетам: жара губительно действует на смартфоны, аппараты с литий-ионной и литий-полимерной батареей под воздействием высоких температур могут загореться даже в кармане.

https://crimea.ria.ru/20220627/ekspert-oboznachil-glavnye-plyazhnye-ugrozy-dlya-smartfona-1123663301.html

https://crimea.ria.ru/20220503/smartfon-v-zharu-mozhet-zagoretsya-dazhe-v-karmane--ekspert-1123115368.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество