https://crimea.ria.ru/20220729/shkolnaya-yarmarka-v-simferopole-data-otkrytiya-i-grafik-raboty-1123988167.html

Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы

Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы

Традиционная школьная ярмарка откроется в Симферополе 30 июля и будет работать до 4 сентября. Об этом сообщил заместитель директора предприятия "Метроград"... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T07:29

2022-07-29T07:29

2022-07-29T09:14

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Традиционная школьная ярмарка откроется в Симферополе 30 июля и будет работать до 4 сентября. Об этом сообщил заместитель директора предприятия "Метроград" Сергей Ечмачков.Ечмачков подчеркнул, что вся продукция сертифицирована и проверена, что подтверждается документами. Таким образом, покупатели смогут рассчитывать на приобретение качественного товара."При заключении договоров предприятия представляют весь пакет документов для того, чтобы продукция, предполагаемая к реализации, соответствовала всем требованиям российского законодательства, имела сертификаты качества и происхождения. Ведь там будет продаваться детская литература, канцтовары и, конечно, одежда", - отметил он.Время работы ярмарки – ежедневно с 6:00 и до 16:00.Как сообщалось, по предварительным оценкам экспертов школьный набор в этом году подорожал на 15%. Общая сумма расходов на ребенка в среднем составит 13,3 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html

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