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Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы
Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы
Традиционная школьная ярмарка откроется в Симферополе 30 июля и будет работать до 4 сентября. Об этом сообщил заместитель директора предприятия "Метроград"... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T07:29
2022-07-29T07:29
2022-07-29T09:14
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Традиционная школьная ярмарка откроется в Симферополе 30 июля и будет работать до 4 сентября. Об этом сообщил заместитель директора предприятия "Метроград" Сергей Ечмачков.Ечмачков подчеркнул, что вся продукция сертифицирована и проверена, что подтверждается документами. Таким образом, покупатели смогут рассчитывать на приобретение качественного товара."При заключении договоров предприятия представляют весь пакет документов для того, чтобы продукция, предполагаемая к реализации, соответствовала всем требованиям российского законодательства, имела сертификаты качества и происхождения. Ведь там будет продаваться детская литература, канцтовары и, конечно, одежда", - отметил он.Время работы ярмарки – ежедневно с 6:00 и до 16:00.Как сообщалось, по предварительным оценкам экспертов школьный набор в этом году подорожал на 15%. Общая сумма расходов на ребенка в среднем составит 13,3 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html
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симферополь, общество
Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы
Школьная ярмарка в Симферополе будет работать с 30 июля до 4 сентября
07:29 29.07.2022 (обновлено: 09:14 29.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Традиционная школьная ярмарка откроется в Симферополе 30 июля и будет работать до 4 сентября. Об этом сообщил заместитель директора предприятия "Метроград" Сергей Ечмачков.
"На ярмарке в этом году будут работать несколько десятков торговых точек. В основном мы ориентируемся на крымских производителей, поэтому будут представлены и местные фирмы и фабрики, и материковые", - рассказал он.
Ечмачков подчеркнул, что вся продукция сертифицирована и проверена, что подтверждается документами. Таким образом, покупатели смогут рассчитывать на приобретение качественного товара.
"При заключении договоров предприятия представляют весь пакет документов для того, чтобы продукция, предполагаемая к реализации, соответствовала всем требованиям российского законодательства, имела сертификаты качества и происхождения. Ведь там будет продаваться детская литература, канцтовары и, конечно, одежда", - отметил он.
Время работы ярмарки – ежедневно с 6:00 и до 16:00.
Как сообщалось, по предварительным оценкам экспертов школьный набор в этом году подорожал на 15%.
Общая сумма расходов на ребенка в среднем составит 13,3 тыс. рублей.