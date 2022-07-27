https://crimea.ria.ru/20220727/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-27-iyulya-1123978880.html

Главные события и комментарии дня: 27 июля

Главные события и комментарии дня: 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Главные события и комментарии дня: 27 июля

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. В РФ продолжается рост заболеваемости COVID-19. Диверсанты взорвали бомбу в Херсоне. Под Днепропетровском уничтожен... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T22:03

2022-07-27T22:03

2022-07-27T22:03

крым

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. В РФ продолжается рост заболеваемости COVID-19. Диверсанты взорвали бомбу в Херсоне. Под Днепропетровском уничтожен склад ракет к HIMARS. В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком. Охрану автобусов из Крыма в Херсон усилят. Мэр Феодосии подал в отставку. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова ударили по Антоновскому мостуВ ночь на среду ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне из американских РСЗО HIMARS.По информации местных властей, движение по мосту перекрыто. Военные предпринимают меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.В РФ продолжается рост заболеваемости COVID-19Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые с апреля превысила девять тысяч случаев. Сутками ранее медики выявили 6 183 случая заражения.Госпитализировано за сутки 1 628 человек, умерли 36 пациентов. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 34 регионах, снижение – в 48, ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ.Диверсанты взорвали бомбу в ХерсонеВ Херсоне произошла очередная диверсия. В крупнейшем микрорайоне города сработало самодельное взрывное устройство на пути следования полицейской машины. Ранены два сотрудника патрульно-постовой службы. Правоохранители получили серьезные травмы. Сейчас ими занимаются врачи.Под Днепропетровском уничтожен склад ракет к HIMARSВ ходе специальной военной операции российские войска нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Кроме того, ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.Также в Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.В Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенкомВ Севастополе ищут пропавших в море мужчину с ребенком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным ведомства, в минувшую субботу на Царском пляже в районе мыса Фиолент в Севастополе 30-35-летний мужчина с мальчиком приблизительно 5-6 лет арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка. После этого они уплыли на доске в неизвестном направлении, их местонахождение неизвестно.Возбуждено дело по статье "убийство".Охрану автобусов из Крыма в Херсон усилятАвтобусы из Крыма в Херсон продолжат курсировать в прежнем режиме, изменится только маршрут следования и усилится охрана. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Это связано с атакой ВСУ на Антоновский мост. По словам пресс-секретаря Херсонской военно-гражданской администрации Сергея Мороза, сейчас весь транспорт временно будет перенаправлен в объезд поврежденного моста.Мэр Феодосии подал в отставкуВ Крыму очередная отставка мэра. Заявление об увольнении подал глава администрации Феодосии Андрей Лебедев. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в беседе с градоначальником рекомендовал ему добровольно покинуть пост.По словам главы Крыма, руководству Феодосии было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы "нельзя признать удовлетворительными". Лебедев проработал главой администрации Феодосии чуть более полугода.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-rasskazali-chto-budet-s-avtobusnym-soobscheniem-v-kherson-1123971213.html

https://crimea.ria.ru/20220727/vzryvnoe-ustroystvo-srabotalo-v-khersone-est-ranenye-1123974051.html

https://crimea.ria.ru/20220727/v-sevastopole-ischut-propavshikh-v-more-muzhchinu-s-rebenkom-1123969093.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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