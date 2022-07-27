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Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском
Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском
Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T12:45
2022-07-27T12:45
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, в Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - уточнили в Минобороны.В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, возле Новомихайловки в ДНР в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220726/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-baze-inostrannogo-legiona-v-dnr-1123960897.html
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском

Минобороны: ВКС уничтожили свыше ста ракет к HIMARS в Днепропетровской области

12:45 27.07.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
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"Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - уточнили в Минобороны.
В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, возле Новомихайловки в ДНР в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
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