https://crimea.ria.ru/20220727/sklad-raket-k-himars-unichtozhen-pod-dnepropetrovskom-1123971567.html

Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском

Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском

Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T12:45

2022-07-27T12:45

2022-07-27T12:45

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, в Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - уточнили в Минобороны.В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, возле Новомихайловки в ДНР в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220726/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-baze-inostrannogo-legiona-v-dnr-1123960897.html

https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф