https://crimea.ria.ru/20220727/bayden-vylechilsya-ot-koronavirusa-1123976592.html
Байден вылечился от коронавируса
Байден вылечился от коронавируса - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Байден вылечился от коронавируса
Американский президент Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление его лечащего врача сообщил Белый... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T17:59
2022-07-27T17:59
2022-07-27T17:59
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление его лечащего врача сообщил Белый дом."Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора.Уточняется, что после получения отрицательного теста на COVID-19 Байден прекращает меры строгой изоляции, но продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.О'Коннор также сообщил, что президент США прошел пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптоматика у него "практически полностью прошла". Однако с учетом потенциальной вероятности нового инфицирования тестирование главы Белого дома на коронавирус будет проводиться чаще.21 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он перешел на удаленную работу.
https://crimea.ria.ru/20220726/uydet-li-bayden-v-otstavku-dosrochno-i-kak-eto-skazhetsya-na-pomoschi-ukraine-1123962892.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире
Байден вылечился от коронавируса
Президент США Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление его лечащего врача сообщил Белый дом.
"Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора.
Уточняется, что после получения отрицательного теста на COVID-19 Байден прекращает меры строгой изоляции, но продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.
О'Коннор также сообщил, что президент США прошел пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптоматика у него "практически полностью прошла". Однако с учетом потенциальной вероятности нового инфицирования тестирование главы Белого дома на коронавирус будет проводиться чаще.
21 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19
. Он перешел на удаленную работу.