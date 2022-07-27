https://crimea.ria.ru/20220727/bayden-vylechilsya-ot-koronavirusa-1123976592.html

Байден вылечился от коронавируса

Байден вылечился от коронавируса - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Байден вылечился от коронавируса

Американский президент Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление его лечащего врача сообщил Белый... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T17:59

2022-07-27T17:59

2022-07-27T17:59

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122472302_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_eb9a85d82e4b2875c51a269c8f34216d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление его лечащего врача сообщил Белый дом."Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора.Уточняется, что после получения отрицательного теста на COVID-19 Байден прекращает меры строгой изоляции, но продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.О'Коннор также сообщил, что президент США прошел пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптоматика у него "практически полностью прошла". Однако с учетом потенциальной вероятности нового инфицирования тестирование главы Белого дома на коронавирус будет проводиться чаще.21 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он перешел на удаленную работу.

https://crimea.ria.ru/20220726/uydet-li-bayden-v-otstavku-dosrochno-i-kak-eto-skazhetsya-na-pomoschi-ukraine-1123962892.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире