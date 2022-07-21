https://crimea.ria.ru/20220721/bayden-zarazilsya-koronavirusom-1123920821.html

Байден заразился коронавирусом

Байден заразился коронавирусом - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T17:33

2022-07-21T17:33

2022-07-21T17:33

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости."Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.По ее словам, глава Белого дома вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". Он будет работать удаленно до получения отрицательного теста.

https://crimea.ria.ru/20220706/ssha-dolzhny-kompensirovat-ubytki-stranam-za-pandemiyu-covid-19--volodin-1123757244.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)