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Байден заразился коронавирусом - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Байден заразился коронавирусом
Байден заразился коронавирусом - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Байден заразился коронавирусом
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T17:33
2022-07-21T17:33
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости."Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.По ее словам, глава Белого дома вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". Он будет работать удаленно до получения отрицательного теста.
https://crimea.ria.ru/20220706/ssha-dolzhny-kompensirovat-ubytki-stranam-za-pandemiyu-covid-19--volodin-1123757244.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Байден заразился коронавирусом

Президент США Байден сдал положительный тест на COVID–19

17:33 21.07.2022
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Джозеф Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 21 сентября 2021 года
Президент США Джозеф Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 21 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости.
"Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
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По ее словам, глава Белого дома вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". Он будет работать удаленно до получения отрицательного теста.
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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