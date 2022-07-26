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Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались
Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались
На Украине началась работа по продуктовой сделке, в рамках которой в ближайшее время из украинского порта выйдет первое судно с зерном. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T20:18
2022-07-26T20:18
экономика
украина
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На Украине началась работа по продуктовой сделке, в рамках которой в ближайшее время из украинского порта выйдет первое судно с зерном. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РАИ Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые &gt;&gt;По словам министра, суда будут обследовать до их выхода из портов, при проверке будут присутствовать представители Турции и ООН, вести суда по безопасным коридорам будут украинские лоцманы.11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров вопрос создания в Черном море коридоров для вывоза зерна.13 июля Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html
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экономика, украина, турция, оон, российская федерация (россия, рф), политика, черное море
Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались

Минобороны Турции в ближайшее время из украинского порта выйдет первое судно с зерном

20:18 26.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На Украине началась работа по продуктовой сделке, в рамках которой в ближайшее время из украинского порта выйдет первое судно с зерном. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РАИ Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые >>
По словам министра, суда будут обследовать до их выхода из портов, при проверке будут присутствовать представители Турции и ООН, вести суда по безопасным коридорам будут украинские лоцманы.
11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров вопрос создания в Черном море коридоров для вывоза зерна.
13 июля Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов.
22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
Встреча министров обороны России и Турции С. Шойгу и Х. Акара
22 июля, 18:12
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ЭкономикаУкраинаТурцияООНРоссийская Федерация (Россия, РФ)ПолитикаЧерное море
 
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