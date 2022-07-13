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Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле
Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле
Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T21:45
2022-07-13T22:10
украина
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар по итогам четырехсторонних переговоров. По его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя итоги переговоров, заявил, что готов лично отправиться в Стамбул для участия в официальном заключении соглашения по "зерновому вопросу", если это потребуется. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса" прошли в Стамбуле в среду. Российская делегация представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины.
https://crimea.ria.ru/20220711/putin-i-erdogan-obsudili-temu-zernovogo-koridora-v-chernom-more-1123812182.html
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украина, экономика, в мире, турция, российская федерация (россия, рф), оон
Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле

РФ, Турция, Украина и ООН создадут координационный центр по вывозу украинского зерна

21:45 13.07.2022 (обновлено: 22:10 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар по итогам четырехсторонних переговоров.
"Были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из портов и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях", - цитирует министра РИА Новости.
По его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя итоги переговоров, заявил, что готов лично отправиться в Стамбул для участия в официальном заключении соглашения по "зерновому вопросу", если это потребуется.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса" прошли в Стамбуле в среду. Российская делегация представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины.
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