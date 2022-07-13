https://crimea.ria.ru/20220713/koordinatsionnyy-tsentr-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-sozdadut-v-stambule-1123836733.html

Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле

Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле

Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T21:45

2022-07-13T21:45

2022-07-13T22:10

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российская федерация (россия, рф)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Москва, Киев, Анкара и ООН договорились создать совместный координационный центр в Стамбуле для обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар по итогам четырехсторонних переговоров. По его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя итоги переговоров, заявил, что готов лично отправиться в Стамбул для участия в официальном заключении соглашения по "зерновому вопросу", если это потребуется. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса" прошли в Стамбуле в среду. Российская делегация представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины.

https://crimea.ria.ru/20220711/putin-i-erdogan-obsudili-temu-zernovogo-koridora-v-chernom-more-1123812182.html

украина

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, в мире, турция, российская федерация (россия, рф), оон