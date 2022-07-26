https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
Ситуация вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между Штатами и Китаем,... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T19:48
2022-07-26T19:48
2022-07-26T19:48
китай
сша
политика
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между Штатами и Китаем, которая станет "экономической ядерной бомбой" для всего мира. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй в связи с визитом Пелоси заявил, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия Китая "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань". Кэфэй заверил, что армия Китая "решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности".По словам Кашина, если визит Пелоси на Тайвань состоится, это будет очень серьезное событие, на которое Китай не сможет отреагировать только лишь жесткими заявлениями. Вполне вероятно, что КНР предпримет ответные меры военного характера."Думаю, мы увидим как минимум очень масштабные учения вокруг острова. Возможны также попытки проведения ограниченных военных акций и в принципе нельзя исключать самого жесткого варианта развития событий – начала в той или иной форме военных действий в проливе. Скорее всего, это не будет полномасштабное вторжение, но какая-то форма ограниченной военной акции, чтобы провести красную линию, весьма вероятна", – считает востоковед.США пересекли красную черту: что произошло на Тайване >>Политолог также не исключает и полномасштабного военного конфликта, последствием которого, по его словам, будет "совершенно чудовищный шок для всей мировой экономики".По своим последствиям такой конфликт не сравнится даже со спецоперацией России на Украине, поскольку в него будут напрямую вовлечены гораздо более крупные экономические игроки, полагает специалист.При этом в самих США нет единой позиции по поводу визита Пелоси на Тайвань, поскольку многие там понимают всю трагичность возможных последствий, отметил эксперт."В США шла серьезная дискуссия по этому вопросу, при этом профессионалы, включая военных и людей, занимающихся внешней политикой, выступали против этого визита. Это, скорее всего, инициатива самой Пелоси, которая рассчитывает таким путем войти в историю, продемонстрировать свой собственный потенциал. Но это крайне опасно", – подчеркнул Кашин.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html
https://crimea.ria.ru/20220614/luchshe-ne-vypuskat-dzhinna-iz-butylki-kakim-mozhet-stat-kitay-iz-za-ssha-1123538720.html
https://crimea.ria.ru/20220418/ssha-gotovit-tayvanyu-ukrainskiy-stsenariy--yaponskiy-politolog-1122977368.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
китай, сша, политика, в мире, мнения
Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
Востоковед Кашин не исключил большую войну из-за Тайваня, от которой пострадает весь мир
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Ситуация вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между Штатами и Китаем, которая станет "экономической ядерной бомбой" для всего мира. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй в связи с визитом Пелоси заявил, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия Китая "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань". Кэфэй заверил, что армия Китая "решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности".
По словам Кашина, если визит Пелоси на Тайвань состоится, это будет очень серьезное событие, на которое Китай не сможет отреагировать только лишь жесткими заявлениями. Вполне вероятно, что КНР предпримет ответные меры военного характера.
"Думаю, мы увидим как минимум очень масштабные учения вокруг острова. Возможны также попытки проведения ограниченных военных акций и в принципе нельзя исключать самого жесткого варианта развития событий – начала в той или иной форме военных действий в проливе. Скорее всего, это не будет полномасштабное вторжение, но какая-то форма ограниченной военной акции, чтобы провести красную линию, весьма вероятна", – считает востоковед.
Политолог также не исключает и полномасштабного военного конфликта, последствием которого, по его словам, будет "совершенно чудовищный шок для всей мировой экономики".
"Будет нанесен страшный удар по высокотехнологичным отраслям мировой экономики, которые практически целиком зависят от поставок микроэлектроники Тайваня. Если за этим последуют санкции против Китая, то это будет уже шоком абсолютно для всей мировой экономики, невиданным со времен Второй мировой войны. Это будет экономическая ядерная бомба. Последствия ощутят на себе абсолютно все, и это будет уже совершенно новая реальность", – убежден Кашин.
По своим последствиям такой конфликт не сравнится даже со спецоперацией России на Украине, поскольку в него будут напрямую вовлечены гораздо более крупные экономические игроки, полагает специалист.
При этом в самих США нет единой позиции по поводу визита Пелоси на Тайвань, поскольку многие там понимают всю трагичность возможных последствий, отметил эксперт.
"В США шла серьезная дискуссия по этому вопросу, при этом профессионалы, включая военных и людей, занимающихся внешней политикой, выступали против этого визита. Это, скорее всего, инициатива самой Пелоси, которая рассчитывает таким путем войти в историю, продемонстрировать свой собственный потенциал. Но это крайне опасно", – подчеркнул Кашин.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.