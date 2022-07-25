https://crimea.ria.ru/20220725/kuban-opyat-nakroet-shtorm-1123953433.html
Кубань опять накроет шторм
Кубань опять накроет шторм - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Кубань опять накроет шторм
Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Краснодарском крае на ближайшие трое суток. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T16:43
2022-07-25T16:43
2022-07-25T16:43
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/19/1123953414_0:26:3078:1757_1920x0_80_0_0_b7f6095ba52885fd3ec969470f1b7e2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Краснодарском крае на ближайшие трое суток. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС России."До конца суток 25 июля, а также в течение суток 26 и 27 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20м/с. На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщили в ведомстве.На участке от Анапы до Магри есть угроза формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться в помещении.На выходных в Сочи прошли залповые ливни. В результате ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.
https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/19/1123953414_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7ec6fc0831d08e5f8be2db434c4cdaae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Кубань опять накроет шторм
Штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за ливней и града
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Краснодарском крае на ближайшие трое суток. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС России.
"До конца суток 25 июля, а также в течение суток 26 и 27 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20м/с. На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщили в ведомстве.
На участке от Анапы до Магри есть угроза формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться в помещении.
На выходных в Сочи прошли залповые ливни. В результате ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали
28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.