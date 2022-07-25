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Кубань опять накроет шторм - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Кубань опять накроет шторм
Кубань опять накроет шторм - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Кубань опять накроет шторм
Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Краснодарском крае на ближайшие трое суток. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T16:43
2022-07-25T16:43
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Краснодарском крае на ближайшие трое суток. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС России."До конца суток 25 июля, а также в течение суток 26 и 27 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20м/с. На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщили в ведомстве.На участке от Анапы до Магри есть угроза формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться в помещении.На выходных в Сочи прошли залповые ливни. В результате ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.
https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html
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кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Кубань опять накроет шторм

Штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за ливней и града

16:43 25.07.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочи затопило после обильных ливней
Сочи затопило после обильных ливней - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Краснодарском крае на ближайшие трое суток. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС России.
"До конца суток 25 июля, а также в течение суток 26 и 27 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20м/с. На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщили в ведомстве.
Сочи затопило после обильных ливней - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
14:36
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
На участке от Анапы до Магри есть угроза формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться в помещении.
На выходных в Сочи прошли залповые ливни. В результате ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.
 
КубаньПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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