https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба,... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:36
сочи
происшествия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба, сообщили в администрации города.По данным мэрии, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Коммунальщики совместно с ГИБДД и службой эвакуации уже транспортировали 90 пострадавших ливня автомобилей.Газ, вода и электричество поступают в дома сочинцев в полном объеме, добавили в администрации.В ночь на воскресенье в Сочи прошли залповые ливни. За час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате наводнения ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем.
https://crimea.ria.ru/20220724/navodnenie-v-sochi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1123941425.html
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, погода
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
В результате наводнения в Сочи пострадали 18 домов, в которых проживают 135 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба, сообщили в администрации города.
"Мониторинговые группы уже обследовали более 1 700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений, в которых проживают 135 человек", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Коммунальщики совместно с ГИБДД и службой эвакуации уже транспортировали 90 пострадавших ливня автомобилей.
Газ, вода и электричество поступают в дома сочинцев в полном объеме, добавили в администрации.
В ночь на воскресенье в Сочи прошли залповые ливни. За час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате наводнения ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем.