Рейтинг@Mail.ru
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба,... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:36
сочи
происшествия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/19/1123951104_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_31ba78170608095cfd813a582ad789cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба, сообщили в администрации города.По данным мэрии, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Коммунальщики совместно с ГИБДД и службой эвакуации уже транспортировали 90 пострадавших ливня автомобилей.Газ, вода и электричество поступают в дома сочинцев в полном объеме, добавили в администрации.В ночь на воскресенье в Сочи прошли залповые ливни. За час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате наводнения ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем.
https://crimea.ria.ru/20220724/navodnenie-v-sochi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1123941425.html
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/19/1123951104_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6294d9da99bca17bdfd5b547c5ee1c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, происшествия, погода
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи

В результате наводнения в Сочи пострадали 18 домов, в которых проживают 135 человек

14:36 25.07.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочи затопило после обильных ливней
Сочи затопило после обильных ливней - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба, сообщили в администрации города.
"Мониторинговые группы уже обследовали более 1 700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений, в которых проживают 135 человек", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Коммунальщики совместно с ГИБДД и службой эвакуации уже транспортировали 90 пострадавших ливня автомобилей.
Затопленные подземные переходы, машины по колеса в воде: улицы Сочи погрузились в воду после ливня (копия) - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 10:20
Наводнение в Сочи: что известно на данный момент
Газ, вода и электричество поступают в дома сочинцев в полном объеме, добавили в администрации.
В ночь на воскресенье в Сочи прошли залповые ливни. За час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате наводнения ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем.
 
СочиПроисшествияПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
16:05Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
15:42"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
15:35Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
15:27Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
15:20Землетрясение произошло в Краснодарском крае
15:04Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
14:42Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
14:36Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
13:21Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
13:12В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
12:58Жителю Евпатории грозит тюрьма за гибель девушки в ДТП
12:49ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:39В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
12:36При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
12:26COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
12:05В Крыму неуправляемая "Нива" врезалась в дерево: трое в больнице
Лента новостейМолния