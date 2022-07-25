https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html

Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи

Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи

В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба,... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:36

сочи

происшествия

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В результате сильного ливня и вызванного им наводнения в Сочи пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба, сообщили в администрации города.По данным мэрии, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Коммунальщики совместно с ГИБДД и службой эвакуации уже транспортировали 90 пострадавших ливня автомобилей.Газ, вода и электричество поступают в дома сочинцев в полном объеме, добавили в администрации.В ночь на воскресенье в Сочи прошли залповые ливни. За час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате наводнения ряд улиц города превратились в бурные реки. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем.

https://crimea.ria.ru/20220724/navodnenie-v-sochi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1123941425.html

сочи

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, погода