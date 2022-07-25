https://crimea.ria.ru/20220725/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-25-iyulya-1123956546.html

Главные события и комментарии дня: 25 июля

Главные события и комментарии дня: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Главные события и комментарии дня: 25 июля

В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T21:55

2022-07-25T21:55

2022-07-25T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты. Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия". Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкойУкраинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ.Пилотам ВКС РФ предлагали два миллиона долларов за угон самолета, и безбедную жизнь в любой стране Евросоюза.Операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсантыУкраинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области.В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич.Победителю вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который он может использовать в течение года, и памятные подарки.Киев планирует "токсичную провокацию" в СлавянскеКиевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном.В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров.В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без правВ РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника. Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220725/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1123946817.html

https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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