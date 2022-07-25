https://crimea.ria.ru/20220725/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-25-iyulya-1123956546.html
Главные события и комментарии дня: 25 июля
Главные события и комментарии дня: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Главные события и комментарии дня: 25 июля
В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T21:55
2022-07-25T21:55
2022-07-25T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты. Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия". Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкойУкраинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ.Пилотам ВКС РФ предлагали два миллиона долларов за угон самолета, и безбедную жизнь в любой стране Евросоюза.Операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсантыУкраинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области.В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич.Победителю вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который он может использовать в течение года, и памятные подарки.Киев планирует "токсичную провокацию" в СлавянскеКиевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном.В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров.В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без правВ РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника. Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1123946817.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, главное за день
Главные события и комментарии дня: 25 июля
Главные события и заявления понедельника, 25 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты. Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия". Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России
, операцию предотвратила ФСБ.
Операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку
высадиться в Херсонской области.
В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.
Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе
, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич.
Победителю вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который он может использовать в течение года, и памятные подарки.
Киев планирует "токсичную провокацию" в Славянске
Киевский режим запланировал провокацию
на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном.
В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров.
В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав
В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности
. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника.
Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.