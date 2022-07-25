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Главные события и комментарии дня: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Главные события и комментарии дня: 25 июля
Главные события и комментарии дня: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Главные события и комментарии дня: 25 июля
В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T21:55
2022-07-25T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты. Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия". Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкойУкраинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ.Пилотам ВКС РФ предлагали два миллиона долларов за угон самолета, и безбедную жизнь в любой стране Евросоюза.Операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсантыУкраинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области.В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич.Победителю вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который он может использовать в течение года, и памятные подарки.Киев планирует "токсичную провокацию" в СлавянскеКиевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном.В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров.В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без правВ РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника. Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1123946817.html
https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, главное за день
Главные события и комментарии дня: 25 июля

Главные события и заявления понедельника, 25 июля

21:55 25.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав. ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой. При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты. Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия". Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
Украинская военная разведка предприняла попытку угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ.
Пилотам ВКС РФ предлагали два миллиона долларов за угон самолета, и безбедную жизнь в любой стране Евросоюза.
Операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области.
В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.
Высокий уровень террористической атаки - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
20:10
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич.
Победителю вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который он может использовать в течение года, и памятные подарки.
Киев планирует "токсичную провокацию" в Славянске
Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном.
В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров.
Летчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
16:19
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав
В РФ ввели уголовную ответственность за вождение без прав В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника.
Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.
 
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