https://crimea.ria.ru/20220725/pri-popytke-vysaditsya-pod-khersonom-unichtozheny-ukrainskie-diversanty-1123949451.html

При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты

При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты - РИА Новости Крым, 25.07.2022

При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты

Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области, они уничтожены силами ВС России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T12:36

2022-07-25T12:36

2022-07-25T12:36

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области, они уничтожены силами ВС России, сообщили в Минобороны РФ.Попытка оказалась безуспешной, в результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html

херсонская область

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2022

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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, министерство обороны рф