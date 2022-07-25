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При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты - РИА Новости Крым, 25.07.2022
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области, они уничтожены силами ВС России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T12:36
2022-07-25T12:36
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области, они уничтожены силами ВС России, сообщили в Минобороны РФ.Попытка оказалась безуспешной, в результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, министерство обороны рф
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты

МО РФ: украинское диверсанты уничтожены при попытке высадиться в Херсонской области

12:36 25.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку высадиться в Херсонской области, они уничтожены силами ВС России, сообщили в Минобороны РФ.
"В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области", - уточнили в оборонном ведомстве.
Попытка оказалась безуспешной, в результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ
 
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