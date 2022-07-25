https://crimea.ria.ru/20220725/zhitel-tambova-stal-5-millionnym-passazhirom-poezdov-tavriya-1123950728.html

Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"

Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"

Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T13:55

2022-07-25T13:55

2022-07-25T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Индивидуальный предприниматель вместе с супругой Галиной Владимировной и двумя дочерями сели в поезд №28 на станции Мичуринск накануне днем. 25 июля они прибыли в Симферополь", - сообщили в пресс-службе.Тамбовчане в Крым приехали в четвертый раз, но все предыдущие годы предпочитали ездить в отпуск на авто и только в этот раз – на поезде. Для младшей дочери эта поездка по железной дороге стала первой.Юбилейных пассажиров в Симферополе встретили представители "Гранд Сервис Экспресс" и министерства курортов и туризма Республики Крым. Им вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который они могут использовать в течение года, и памятные подарки. Прямо с вокзала на трансфере семья отправилась в Алушту, где и проведет свой отпуск.Поезда "Таврия" курсируют в Крым с декабря 2019 года. Летом, в период пиковых нагрузок, на поездах в республику и в обратном направлении ежедневно ездит порядка 9 тыс. пассажиров. В этот сезон поезда еженедельно перевозят больше 50 тыс. пассажиров.

https://crimea.ria.ru/20220723/v-prodazhu-postupilo-10-tysyach-biletov-na-poezd-iz-moskvy-v-feodosiyu-1123937939.html

https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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