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Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Туризм
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Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T13:55
2022-07-25T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Индивидуальный предприниматель вместе с супругой Галиной Владимировной и двумя дочерями сели в поезд №28 на станции Мичуринск накануне днем. 25 июля они прибыли в Симферополь", - сообщили в пресс-службе.Тамбовчане в Крым приехали в четвертый раз, но все предыдущие годы предпочитали ездить в отпуск на авто и только в этот раз – на поезде. Для младшей дочери эта поездка по железной дороге стала первой.Юбилейных пассажиров в Симферополе встретили представители "Гранд Сервис Экспресс" и министерства курортов и туризма Республики Крым. Им вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который они могут использовать в течение года, и памятные подарки. Прямо с вокзала на трансфере семья отправилась в Алушту, где и проведет свой отпуск.Поезда "Таврия" курсируют в Крым с декабря 2019 года. Летом, в период пиковых нагрузок, на поездах в республику и в обратном направлении ежедневно ездит порядка 9 тыс. пассажиров. В этот сезон поезда еженедельно перевозят больше 50 тыс. пассажиров.
https://crimea.ria.ru/20220723/v-prodazhu-postupilo-10-tysyach-biletov-na-poezd-iz-moskvy-v-feodosiyu-1123937939.html
https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, общество, железные дороги крыма
Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"

В Крыму встретили пятимиллионного пассажира поездов "Таврия"

13:55 25.07.2022
 
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"Житель Тамбова с семьей, который стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
Житель Тамбова с семьей, который стал 5-миллионным пассажиром поездов Таврия
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пятимиллионного пассажира поездов "Таврия" торжественно встретили в Симферополе, им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Индивидуальный предприниматель вместе с супругой Галиной Владимировной и двумя дочерями сели в поезд №28 на станции Мичуринск накануне днем. 25 июля они прибыли в Симферополь", - сообщили в пресс-службе.
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Юбилейных пассажиров в Симферополе встретили представители "Гранд Сервис Экспресс" и министерства курортов и туризма Республики Крым. Им вручили сертификат на бесплатную семейную поездку в Крым и обратно, который они могут использовать в течение года, и памятные подарки. Прямо с вокзала на трансфере семья отправилась в Алушту, где и проведет свой отпуск.
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