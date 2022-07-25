Рейтинг@Mail.ru
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/kiev-planiruet-vzorvat-bolee-120-tonn-toksichnogo-geksana-v-slavyanske-1123952151.html
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:35
2022-07-25T15:38
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893460_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_9aa339dc5d6d7c7c6840b523afa040e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.В Славянске боевики ВСУ хотят взорвать заминированный детсад с людьми &gt;&gt;В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, предупредили в ведомстве.Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение нервной системы и раздражение глаз. Длительное нахождение в парах гексана приводит к хроническому отравлению, а оно, в свою очередь, к серьезным заболеваниям нервной системы. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления нужно обеспечить пострадавших притоком свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи."Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты. Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заключили в ведомстве.Ранее в Славянске украинские боевики заблокировали персонал детского сада и заминировали здание, намереваясь осуществить очередную провокацию и обвинить в ней Россию.
https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html
https://crimea.ria.ru/20220702/lukashenko-zapad-rastit-monstra-na-ukraine-1123730140.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893460_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2887f4507aa2b4610bf9a7e63a1cf8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

Минобороны: Киев планирует взорвать токсичный гексан на комбинате в Славянске

15:35 25.07.2022 (обновлено: 15:38 25.07.2022)
 
© GENYA SAVILOVУкраинские военные. AFP
Украинские военные. AFP
© GENYA SAVILOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.
"Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 тонн", - говорится в сообщении.
В Славянске боевики ВСУ хотят взорвать заминированный детсад с людьми >>
В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, предупредили в ведомстве.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:35
Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
"Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе", - добавил Мизинцев.
Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение нервной системы и раздражение глаз. Длительное нахождение в парах гексана приводит к хроническому отравлению, а оно, в свою очередь, к серьезным заболеваниям нервной системы. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления нужно обеспечить пострадавших притоком свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
2 июля, 19:26
Лукашенко: Запад "растит монстра на Украине"
"Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты. Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заключили в ведомстве.
Ранее в Славянске украинские боевики заблокировали персонал детского сада и заминировали здание, намереваясь осуществить очередную провокацию и обвинить в ней Россию.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
16:05Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
15:42"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
15:35Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
15:27Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
15:20Землетрясение произошло в Краснодарском крае
15:04Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
14:42Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
14:36Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
13:21Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
13:12В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
12:58Жителю Евпатории грозит тюрьма за гибель девушки в ДТП
12:49ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:39В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
12:36При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
12:26COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
12:05В Крыму неуправляемая "Нива" врезалась в дерево: трое в больнице
Лента новостейМолния