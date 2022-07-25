https://crimea.ria.ru/20220725/kiev-planiruet-vzorvat-bolee-120-tonn-toksichnogo-geksana-v-slavyanske-1123952151.html

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T15:35

2022-07-25T15:35

2022-07-25T15:38

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893460_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_9aa339dc5d6d7c7c6840b523afa040e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.В Славянске боевики ВСУ хотят взорвать заминированный детсад с людьми >>В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, предупредили в ведомстве.Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение нервной системы и раздражение глаз. Длительное нахождение в парах гексана приводит к хроническому отравлению, а оно, в свою очередь, к серьезным заболеваниям нервной системы. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления нужно обеспечить пострадавших притоком свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи."Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты. Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заключили в ведомстве.Ранее в Славянске украинские боевики заблокировали персонал детского сада и заминировали здание, намереваясь осуществить очередную провокацию и обвинить в ней Россию.

https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html

https://crimea.ria.ru/20220702/lukashenko-zapad-rastit-monstra-na-ukraine-1123730140.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф