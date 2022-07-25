https://crimea.ria.ru/20220725/kiev-planiruet-vzorvat-bolee-120-tonn-toksichnogo-geksana-v-slavyanske-1123952151.html
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:35
2022-07-25T15:35
2022-07-25T15:38
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.В Славянске боевики ВСУ хотят взорвать заминированный детсад с людьми >>В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, предупредили в ведомстве.Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение нервной системы и раздражение глаз. Длительное нахождение в парах гексана приводит к хроническому отравлению, а оно, в свою очередь, к серьезным заболеваниям нервной системы. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления нужно обеспечить пострадавших притоком свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи."Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты. Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заключили в ведомстве.Ранее в Славянске украинские боевики заблокировали персонал детского сада и заминировали здание, намереваясь осуществить очередную провокацию и обвинить в ней Россию.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Минобороны: Киев планирует взорвать токсичный гексан на комбинате в Славянске
15:35 25.07.2022 (обновлено: 15:38 25.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с химически опасным гексаном. Об этом говорится в срочном заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева.
"Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 тонн", - говорится в сообщении.
В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, предупредили в ведомстве.
"Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе", - добавил Мизинцев.
Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение нервной системы и раздражение глаз. Длительное нахождение в парах гексана приводит к хроническому отравлению, а оно, в свою очередь, к серьезным заболеваниям нервной системы. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления нужно обеспечить пострадавших притоком свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи.
"Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты. Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заключили в ведомстве.
Ранее в Славянске украинские боевики заблокировали персонал детского сада и заминировали здание, намереваясь осуществить очередную провокацию
и обвинить в ней Россию.