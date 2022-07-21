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В Крыму рыбак пойдет под суд за неудачную кражу форели
В Крыму рыбак пойдет под суд за неудачную кражу форели - РИА Новости Крым, 21.07.2022
В Крыму рыбак пойдет под суд за неудачную кражу форели
На севере Крыма рыбак попался на незаконном вылове форели сетями в одном из охраняемых водоемов. Довести задуманное до конца у него не получилось, но это не... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. На севере Крыма рыбак попался на незаконном вылове форели сетями в одном из охраняемых водоемов. Довести задуманное до конца у него не получилось, но это не уберегло его от наказания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Сообщение о попытке украсть рыбу из водоема на территории рыбоводческого комплекса поступило джанкойским правоохранителям. По оценке заявителя, улов потянул на 10 тыс. рублей. Злоумышленником оказался 50-летний местный житель, соблазнившийся перспективой легкой добычи:"Мужчина дал признательные показания и пояснил: зная, что данная территория охраняемая, решил прийти в позднее время. Найдя неосвещенный участок водоема, спустился в него и начал растягивать рыболовную сеть. Выловив рыбу на берег, подозреваемый не успел забрать ее для личного употребления, так как, услышав шум и голоса, испугался и ушел домой", - уточнили в МВД.Отмечается, что рыбак не только остался без улова, но и потерял свое имущество: вернувшись через несколько дней, на месте он не обнаружил ни рыбы, ни рыболовной сети. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за покушение на кражу, злоумышленнику предстоит предстать перед судом.Ранее камбала и осетр обернулись для крымчан исправительными работами: Ленинский районный суд признал их виновными в незаконном вылове особо ценной рыбы.
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крым, мвд по республике крым
В Крыму рыбак пойдет под суд за неудачную кражу форели
В Крыму рыбак пойдет под суд за попытку выловить рыбу сетями в частном водоеме
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. На севере Крыма рыбак попался на незаконном вылове форели сетями в одном из охраняемых водоемов. Довести задуманное до конца у него не получилось, но это не уберегло его от наказания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Сообщение о попытке украсть рыбу из водоема на территории рыбоводческого комплекса поступило джанкойским правоохранителям. По оценке заявителя, улов потянул на 10 тыс. рублей. Злоумышленником оказался 50-летний местный житель, соблазнившийся перспективой легкой добычи:
"Мужчина дал признательные показания и пояснил: зная, что данная территория охраняемая, решил прийти в позднее время. Найдя неосвещенный участок водоема, спустился в него и начал растягивать рыболовную сеть. Выловив рыбу на берег, подозреваемый не успел забрать ее для личного употребления, так как, услышав шум и голоса, испугался и ушел домой", - уточнили в МВД.
Отмечается, что рыбак не только остался без улова, но и потерял свое имущество: вернувшись через несколько дней, на месте он не обнаружил ни рыбы, ни рыболовной сети. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за покушение на кражу, злоумышленнику предстоит предстать перед судом.
Ранее камбала и осетр обернулись для крымчан исправительными работами
: Ленинский районный суд признал их виновными в незаконном вылове особо ценной рыбы.