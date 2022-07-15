https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
Большинство россиян не испытывают страха перед обезьяньей оспой. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T20:38
2022-07-15T20:38
2022-07-15T14:01
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Большинство россиян не испытывают страха перед обезьяньей оспой. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе.В опросе приняли участие около 1,6 тыс. человек. Выяснилось, что 58% респондентов обезьянья оспа не пугает вовсе.Очень боятся болезни 9% опрошенных. А каждый третий признался, что боится, но немного. Причем более опасливы в этом отношении женщины (12%), чем мужчины (7%).Желающих привиться от вируса оспы среди жителей РФ в возрасте до 41 года сегодня меньшинство: 8%.Скорее готовы, чем нет, 22%. Вряд ли будут вакцинироваться 33% респондентов, а 37% не сделают этого однозначно.О выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян в Роспотребнадзоре сообщили 12 июля. Позже в Минздраве оценили опасность распространения болезни по стране.
https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html
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общество, здоровье
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
Опрос SuperJob: большинство россиян не боятся обезьяньей оспы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Большинство россиян не испытывают страха перед обезьяньей оспой. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе.
В опросе приняли участие около 1,6 тыс. человек. Выяснилось, что 58% респондентов обезьянья оспа не пугает вовсе.
Самые "бесстрашные" – россияне в возрасте до 34 лет: 69% из них совершенно не боятся нового вируса. И это несмотря на то, что они как правило не вакцинированы против этой болезни (прививку от оспы перестали делать после развала СССР в 1992 году – ред.).
Очень боятся болезни 9% опрошенных. А каждый третий признался, что боится, но немного. Причем более опасливы в этом отношении женщины (12%), чем мужчины (7%).
Желающих привиться от вируса оспы среди жителей РФ в возрасте до 41 года сегодня меньшинство: 8%.
Скорее готовы, чем нет, 22%. Вряд ли будут вакцинироваться 33% респондентов, а 37% не сделают этого однозначно.
О выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян
в Роспотребнадзоре сообщили 12 июля. Позже в Минздраве оценили опасность распространения
болезни по стране.