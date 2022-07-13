https://crimea.ria.ru/20220713/sudba-kurilschika-opredelena-esche-v-utrobe-materi--uchenye-1123828707.html
Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые
Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые
Ученые обнаружили зависимость между состоянием ребенка в утробе матери и тяге к курению человека во взрослой жизни. Открытием исследователей из Института... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T20:53
2022-07-13T20:53
2022-07-13T15:21
общество
здоровье
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ученые обнаружили зависимость между состоянием ребенка в утробе матери и тяге к курению человека во взрослой жизни. Открытием исследователей из Института физиологии имени Павлова РАН поделились в Минобрнауки России.Как рассказал участник проекта, сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Виктор Стратилов, ученые пришли к выводу, что всему виной гипоксия (недостаток кислорода – ред.), пережитая ребенком в период внутриутробного развития из-за стрессового состояния матери во время беременности.Он отметил, что ответственен за такое развитие системы мозга дофамин (химическое вещество, "гормон удовольствия" – ред.).К таким выводам ученые пришли, изучив внутриутробное развитие крыс на 14-15-х сутках беременности самок, что соответствует 5-8-й неделе развития человеческого плода в утробе матери.Полученные данные опубликованы в международном научном журнале Molecular Neurobiology. В своей работе российские исследователи отмечают, что ее результаты могут использоваться в разработке предупреждающих мер и методов лечения никотиновой зависимости человека в будущем.Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал о пользе для здоровья женщин одного из грибов, который сейчас активно распространяется в России и секрет которого издавна знали гейши в Японии.
https://crimea.ria.ru/20220529/kurenie-pri-stresse-mozhet-stat-smertelnym-1123376654.html
https://crimea.ria.ru/20220603/narkolog-rasskazal-kak-brosit-kurit-1123424907.html
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общество, здоровье, наука и технологии
Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые
Судьба курильщика определяется уже в период внутриутробного развития плода – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ученые обнаружили зависимость между состоянием ребенка в утробе матери и тяге к курению человека во взрослой жизни. Открытием исследователей из Института физиологии имени Павлова РАН поделились в Минобрнауки России.
Как рассказал участник проекта, сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Виктор Стратилов, ученые пришли к выводу, что всему виной гипоксия (недостаток кислорода – ред.), пережитая ребенком в период внутриутробного развития из-за стрессового состояния матери во время беременности.
"Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур "системы вознаграждения мозга" является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости", – рассказал ученый.
Он отметил, что ответственен за такое развитие системы мозга дофамин (химическое вещество, "гормон удовольствия" – ред.).
К таким выводам ученые пришли, изучив внутриутробное развитие крыс на 14-15-х сутках беременности самок, что соответствует 5-8-й неделе развития человеческого плода в утробе матери.
Полученные данные опубликованы в международном научном журнале Molecular Neurobiology. В своей работе российские исследователи отмечают, что ее результаты могут использоваться в разработке предупреждающих мер и методов лечения никотиновой зависимости человека в будущем.
Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал о пользе для здоровья женщин
одного из грибов, который сейчас активно распространяется в России и секрет которого издавна знали гейши в Японии.