https://crimea.ria.ru/20220713/sudba-kurilschika-opredelena-esche-v-utrobe-materi--uchenye-1123828707.html

Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые

Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Судьба курильщика определена еще в утробе матери – ученые

Ученые обнаружили зависимость между состоянием ребенка в утробе матери и тяге к курению человека во взрослой жизни. Открытием исследователей из Института... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T20:53

2022-07-13T20:53

2022-07-13T15:21

общество

здоровье

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ученые обнаружили зависимость между состоянием ребенка в утробе матери и тяге к курению человека во взрослой жизни. Открытием исследователей из Института физиологии имени Павлова РАН поделились в Минобрнауки России.Как рассказал участник проекта, сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Виктор Стратилов, ученые пришли к выводу, что всему виной гипоксия (недостаток кислорода – ред.), пережитая ребенком в период внутриутробного развития из-за стрессового состояния матери во время беременности.Он отметил, что ответственен за такое развитие системы мозга дофамин (химическое вещество, "гормон удовольствия" – ред.).К таким выводам ученые пришли, изучив внутриутробное развитие крыс на 14-15-х сутках беременности самок, что соответствует 5-8-й неделе развития человеческого плода в утробе матери.Полученные данные опубликованы в международном научном журнале Molecular Neurobiology. В своей работе российские исследователи отмечают, что ее результаты могут использоваться в разработке предупреждающих мер и методов лечения никотиновой зависимости человека в будущем.Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал о пользе для здоровья женщин одного из грибов, который сейчас активно распространяется в России и секрет которого издавна знали гейши в Японии.

https://crimea.ria.ru/20220529/kurenie-pri-stresse-mozhet-stat-smertelnym-1123376654.html

https://crimea.ria.ru/20220603/narkolog-rasskazal-kak-brosit-kurit-1123424907.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, наука и технологии