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ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
ВСУ атаковали пассажирский поезд, следующий по маршруту Луганск – Лантратовка, кроме того, при вражеских атаках на гражданский транспорт один человек погиб и... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T14:25
2026-06-04T14:50
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пассажирский поезд, следующий по маршруту Луганск – Лантратовка, кроме того, при вражеских атаках на гражданский транспорт один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.По его данным, сейчас движение на данном участке железной дороги уже возобновлено.Всего за сутки Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом 61 воздушную цель. В Троицком муниципальном округе в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю погиб водитель. В Сватово украинские боевики ударили по легковой машине, припаркованной рядом с супермаркетом. Осколочные ранения получил прохожий мужчина. Он госпитализирован. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак, подчеркнул Пасечник.Ранее в четверг украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены. Из-за авиационной опасности движение поездов в Крыму приостанавливали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчасИз-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановкиВ Крыму частично возобновили курсирование электричек
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд

ВСУ атаковали пригородный поезд под Луганском

14:25 04.06.2026 (обновлено: 14:50 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пассажирский поезд, следующий по маршруту Луганск – Лантратовка, кроме того, при вражеских атаках на гражданский транспорт один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
По его данным, сейчас движение на данном участке железной дороги уже возобновлено.
Всего за сутки Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом 61 воздушную цель. В Троицком муниципальном округе в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю погиб водитель. В Сватово украинские боевики ударили по легковой машине, припаркованной рядом с супермаркетом. Осколочные ранения получил прохожий мужчина. Он госпитализирован. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак, подчеркнул Пасечник.
Ранее в четверг украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены. Из-за авиационной опасности движение поездов в Крыму приостанавливали.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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