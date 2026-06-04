https://crimea.ria.ru/20260604/1156591105.html

ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд

ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд - РИА Новости Крым, 04.06.2026

ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд

ВСУ атаковали пассажирский поезд, следующий по маршруту Луганск – Лантратовка, кроме того, при вражеских атаках на гражданский транспорт один человек погиб и... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T14:25

2026-06-04T14:25

2026-06-04T14:50

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пассажирский поезд, следующий по маршруту Луганск – Лантратовка, кроме того, при вражеских атаках на гражданский транспорт один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.По его данным, сейчас движение на данном участке железной дороги уже возобновлено.Всего за сутки Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом 61 воздушную цель. В Троицком муниципальном округе в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю погиб водитель. В Сватово украинские боевики ударили по легковой машине, припаркованной рядом с супермаркетом. Осколочные ранения получил прохожий мужчина. Он госпитализирован. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак, подчеркнул Пасечник.Ранее в четверг украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены. Из-за авиационной опасности движение поездов в Крыму приостанавливали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчасИз-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановкиВ Крыму частично возобновили курсирование электричек

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу