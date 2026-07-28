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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:51
2026-07-28T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в 14.07 включили сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали покинуть улицы и укрыться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, крым, пво, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника

В Севастополе сбиты 3 украинских БПЛА в Балаклавском районе - Развожаев

14:51 28.07.2026
 
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сбиты 3 БПЛА в Балаклавском районе. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - проинформировал он.
В Севастополе в 14.07 включили сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали покинуть улицы и укрыться в безопасных местах.
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СевастопольНовости СевастополяКрымПВОНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
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