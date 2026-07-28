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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:51
2026-07-28T14:51
2026-07-28T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в 14.07 включили сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали покинуть улицы и укрыться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
В Севастополе сбиты 3 украинских БПЛА в Балаклавском районе - Развожаев