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Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка

Семья с ребенком ранена в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T17:37

2026-07-28T17:37

2026-07-28T18:11

новости крыма

керчь

олег крючков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Семья с ребенком ранена в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, в результате удара тяжело ранен 9-летний ребенок. По ее информации, кроме ребенка пострадали четверо взрослых, еще двоим госпитализация не понадобилась.Ранее Крючков рассказал, что вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи – десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, олег крючков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым