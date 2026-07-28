Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка
После удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи ранена семья с ребенком
17:37 28.07.2026 (обновлено: 18:11 28.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Семья с ребенком ранена в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы", – проинформировал Крючков в своем канале в МАКС.
Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, в результате удара тяжело ранен 9-летний ребенок. По ее информации, кроме ребенка пострадали четверо взрослых, еще двоим госпитализация не понадобилась.
"9-ти летний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. Дрон ударил по частному дому, где жила мирная семья. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести. Госпитализированы трое взрослых и ребенок. Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое", – написала Курлаева в своем Telegram-канале.
Ранее Крючков рассказал, что вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи – десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.