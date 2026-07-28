Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260728/bespilotnik-vsu-ranil-semyu-v-kerchi-1158056232.html
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка
Семья с ребенком ранена в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T17:37
2026-07-28T18:11
новости крыма
керчь
олег крючков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Семья с ребенком ранена в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, в результате удара тяжело ранен 9-летний ребенок. По ее информации, кроме ребенка пострадали четверо взрослых, еще двоим госпитализация не понадобилась.Ранее Крючков рассказал, что вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи – десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, керчь, олег крючков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка

После удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи ранена семья с ребенком

17:37 28.07.2026 (обновлено: 18:11 28.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Семья с ребенком ранена в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы", – проинформировал Крючков в своем канале в МАКС.

Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, в результате удара тяжело ранен 9-летний ребенок. По ее информации, кроме ребенка пострадали четверо взрослых, еще двоим госпитализация не понадобилась.

"9-ти летний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. Дрон ударил по частному дому, где жила мирная семья. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести. Госпитализированы трое взрослых и ребенок. Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое", – написала Курлаева в своем Telegram-канале.

Ранее Крючков рассказал, что вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи – десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаКерчьОлег КрючковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53
18:20ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу
18:10В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей
17:51Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло
17:37Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Керчи: ранена семья – врачи борются за жизнь ребенка
17:17ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы
17:06Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит
16:55ВТБ: объем привлеченных средств в банковской системе вырастет на 10%
16:45В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
16:30Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей
16:15В горах Крыма спасли 12 человек
15:59Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
15:49На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
15:40Воздушную тревогу в Севастополе отменили
15:39Пентагон начал ревизию американских войск в Европе
15:24Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
15:10Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
15:04ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год
14:57Крымский мост открыли для движения
14:51ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
Лента новостейМолния