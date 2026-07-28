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Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
В охране железнодорожного транспорта, курсирующего на территориях Крыма и Новороссии, задействованы более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T15:59
2026-07-28T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В охране железнодорожного транспорта, курсирующего на территориях Крыма и Новороссии, задействованы более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, круглосуточно под охраной находятся более 1,5 тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры, ежедневно сопровождаются грузы от Калининграда до Сахалина. В частности, за 2025 год сопровождено более 2 миллионов вагонов с грузами и 700 тысяч контейнеров. Кроме того, в ведении предприятия есть 319 пожарных поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августаЗахарова назвала военным преступлением атаку на поезд в КрымуУдар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль
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крым, новые регионы россии, новости крыма, железная дорога, железные дороги крыма, михаил мишустин
Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек

Более 3,5 тысячи человек задействованы в охране ж/д транспорта в Крыму и Новороссии

15:59 28.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В охране железнодорожного транспорта, курсирующего на территориях Крыма и Новороссии, задействованы более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"У агентства существует подведомственное предприятие – это ведомственная охрана железнодорожного транспорта, в которой трудится более 59 тысяч человек... Несмотря на имеющиеся угрозы и риски, более 3,5 тысячи человек несут свою службу на территориях Крыма и Новороссии", – рассказал Сахаров.
По его словам, круглосуточно под охраной находятся более 1,5 тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры, ежедневно сопровождаются грузы от Калининграда до Сахалина. В частности, за 2025 год сопровождено более 2 миллионов вагонов с грузами и 700 тысяч контейнеров. Кроме того, в ведении предприятия есть 319 пожарных поездов.
"Перевозки растут, и очень важно, чтобы инфраструктура успевала за этой динамикой, гарантировала стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах становились более комфортными и безопасными", – отметил в свою очередь Мишустин.
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КрымНовые регионы РоссииНовости КрымаЖелезная дорогаЖелезные дороги КрымаМихаил Мишустин
 
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