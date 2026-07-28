Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
Более 3,5 тысячи человек задействованы в охране ж/д транспорта в Крыму и Новороссии
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В охране железнодорожного транспорта, курсирующего на территориях Крыма и Новороссии, задействованы более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"У агентства существует подведомственное предприятие – это ведомственная охрана железнодорожного транспорта, в которой трудится более 59 тысяч человек... Несмотря на имеющиеся угрозы и риски, более 3,5 тысячи человек несут свою службу на территориях Крыма и Новороссии", – рассказал Сахаров.
По его словам, круглосуточно под охраной находятся более 1,5 тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры, ежедневно сопровождаются грузы от Калининграда до Сахалина. В частности, за 2025 год сопровождено более 2 миллионов вагонов с грузами и 700 тысяч контейнеров. Кроме того, в ведении предприятия есть 319 пожарных поездов.
"Перевозки растут, и очень важно, чтобы инфраструктура успевала за этой динамикой, гарантировала стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах становились более комфортными и безопасными", – отметил в свою очередь Мишустин.
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