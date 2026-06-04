https://crimea.ria.ru/20260604/akt-gosudarstvennogo-terrorizma--lantratova-ob-atake-vsu-na-krym-1156589265.html

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова

Трое пострадавших после удара ВСУ по Симферополю находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T13:33

2026-06-04T13:33

2026-06-04T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Трое пострадавших после удара ВСУ по Симферополю находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.В ночь на 4 июня ВСУ атаковали Крым. В Симферополе из-за вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены.По словам Лантратовой, удар ВСУ по Крыму в ночь на четверг является очередным актом государственного терроризма.Омбудсмен принесла соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым. Она подчеркнула, что находится во взаимодействии в Уполномоченным по правам человека в Крыму Александром Штехбартом, который в ближайшее время посетит пострадавших в больнице, чтобы на месте понять, какая помощь нужна людям и их семьям.Власти Крыма окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Крым избавится от угрозы ударов ВСУ только при полном уничтожении украинских нацистов, убежден глава парламента республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУУдар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавшихПри массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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