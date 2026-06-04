Трое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова
Трое пострадавших при атаке ВСУ на Симферополь в тяжелом состоянии - Лантратова
13:33 04.06.2026 (обновлено: 13:53 04.06.2026)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЯна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Трое пострадавших после удара ВСУ по Симферополю находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В ночь на 4 июня ВСУ атаковали Крым. В Симферополе из-за вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены.
"ВСУ нанесли очередной удар по мирным людям, по тем, кто не держал в руках оружие. По транспортной инфраструктуре, по пригородному поезду, по людям, которые ехали по своим делам. По предварительным данным, в результате одного удара погибли три человека, семь получили ранения. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии", - сказала она.
По словам Лантратовой, удар ВСУ по Крыму в ночь на четверг является очередным актом государственного терроризма.
"Удары по гражданским лицам и мирной инфраструктуре – очередной акт государственного терроризма", – написала Лантратова в своем канале в МАКС.
Омбудсмен принесла соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым. Она подчеркнула, что находится во взаимодействии в Уполномоченным по правам человека в Крыму Александром Штехбартом, который в ближайшее время посетит пострадавших в больнице, чтобы на месте понять, какая помощь нужна людям и их семьям.
"Сейчас прорабатываются необходимые меры поддержки. Помощь будет оказана и пострадавшим, и семьям погибших. Медицина, социальная поддержка, выплаты, сопровождение по всем вопросам. Мы со своей стороны будем внимательно следить, чтобы ни один человек не был оставлен без внимания. Чтобы раненые получили лечение, реабилитацию и поддержку", – пообещала уполномоченный по правам человека.
Власти Крыма окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Крым избавится от угрозы ударов ВСУ только при полном уничтожении украинских нацистов, убежден глава парламента республики Владимир Константинов.
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