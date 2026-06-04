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Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас
Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас
Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, в... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T12:48
2026-06-04T12:48
2026-06-04T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, в пути в Крым и из Крыма по-прежнему задерживаются 12 поездов дальнего следования. О текущей ситуации по состоянию на полдень четверга информирует пресс-служба компании- перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Час назад также задерживались двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Поезд отправится со станции Феодосия 4 июня не ранее 15 часов по московскому времени, уточнили в компании. Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно.Также по состоянию на 12 часов в пути по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" в Крым:Пассажиры поезда №316 Адлер – Симферополь (отправлением 3 июня) направлены в Симферополь автобусом.Из Крыма:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, подчеркивает перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично возобновили курсирование электричекВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыНовости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, новости крыма, железные дороги крыма
Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас
Поезд Феодосия – Москва в четверг отправится со станции с опозданием – перевозчик
12:48 04.06.2026 (обновлено: 12:57 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, в пути в Крым и из Крыма по-прежнему задерживаются 12 поездов дальнего следования. О текущей ситуации по состоянию на полдень четверга информирует пресс-служба компании- перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Час назад также задерживались двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.
"По указанию компетентных органов было приостановлено движение поездов в Крыму. Поезд, который следует из Москвы в Феодосию прибудет с опозданием. В связи с этим прогнозируется задержка отправления поезда №464С Феодосия-Москва", – сказано в сообщении.
Поезд отправится со станции Феодосия 4 июня не ранее 15 часов по московскому времени, уточнили в компании. Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно.
Также по состоянию на 12 часов в пути по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" в Крым:
—№025 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 3 июня следует с опозданием на 7 часов;
—№092 Москва – Севастополь отправлением 2 июня следует с опозданием на 6 часов;
—№463 Москва – Феодосия отправлением 2 июня – на 6 часов;
—№028 Москва – Симферополь отправлением 3 июня – на 5 часов;
—№179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 2 июня – на 4,5 часа;
—№474 Смоленск – Симферополь отправлением 2 июня – на 1,5 часа;
—097 Москва – Симферополь отправлением 3 июня - на 1,5 часа.
Пассажиры поезда №316 Адлер – Симферополь (отправлением 3 июня) направлены в Симферополь автобусом.
—№078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 июня – на 6,5 часов;
—№174 Евпатория – Москва, отправлением 3 июня – на 5,5 часов;
—№092 Симферополь – Москва, отправлением 3 июня – на 10 часов;
—№098 Симферополь – Москва отправлением 4 июня – на 7,5 часов;
—№076 Симферополь – Омск отправлением 4 июня – на 7,5 часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, подчеркивает перевозчик.
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