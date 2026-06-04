https://crimea.ria.ru/20260604/poezd-feodosiya-moskva-uydet-s-opozdaniem--chto-s-zhd-soobscheniem-seychas-1156587082.html

Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас

Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас

Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, в... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T12:48

2026-06-04T12:48

2026-06-04T12:57

гранд сервис экспресс

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железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, в пути в Крым и из Крыма по-прежнему задерживаются 12 поездов дальнего следования. О текущей ситуации по состоянию на полдень четверга информирует пресс-служба компании- перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Час назад также задерживались двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Поезд отправится со станции Феодосия 4 июня не ранее 15 часов по московскому времени, уточнили в компании. Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно.Также по состоянию на 12 часов в пути по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" в Крым:Пассажиры поезда №316 Адлер – Симферополь (отправлением 3 июня) направлены в Симферополь автобусом.Из Крыма:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, подчеркивает перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично возобновили курсирование электричекВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыНовости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, новости крыма, железные дороги крыма