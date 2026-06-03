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Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановки
Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановки
В Крыму в среду, 3 июня, ряд пригородных поездов будет следовать без остановки на станции Джанкой. Некоторые электрички отменены. Об изменениях в расписании... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T10:18
2026-06-03T10:18
2026-06-03T10:18
крым
новости крыма
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юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 3 июня, ряд пригородных поездов будет следовать без остановки на станции Джанкой. Некоторые электрички отменены. Об изменениях в расписании движения поездов сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Без остановки на станции Джанкой 3 июня следуют:- пригородный поезд №7112/7111 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением от станции Феодосия в 14:35);- пригородный поезд №7114/7113 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением от станции Феодосия в 17:20);- пригородный поезд №7120/7119 сообщением Симферополь — Феодосия (отправлением от станции Симферополь в 20:45).Отменено движение:- пригородного поезда №6755 сообщением Джанкой — Феодосия (отправлением от станции Джанкой в 4:25);- пригородного поезда №6754/6753 сообщением Феодосия — Керчь (отправлением от станции Феодосия в 8:05); - пригородного поезда №6792/6791 сообщением Керчь — Феодосия (отправлением от станции Керчь в 15:45); - пригородного поезда №6764 сообщением Феодосия — Владиславовка (отправлением от станции Феодосия в 21:00); - пригородного поезда №7110 сообщением Феодосия — Джанкой (отправлением от станции Феодосия в 5:50);- пригородного поезда №6739 сообщением Армянск — Джанкой (отправлением от станции Армянск в 4:10);- пригородного поезда №6730 сообщением Джанкой — Армянск (отправлением от станции Джанкой в 5:50).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажировСтанция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часовЭлектрички в Крыму переходят на летний график
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крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", джанкой, общественный транспорт
Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановки
Из-за закрытия станции Джанкой 3 июня ряд электричек следуют без остановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 3 июня, ряд пригородных поездов будет следовать без остановки на станции Джанкой. Некоторые электрички отменены. Об изменениях в расписании движения поездов сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыли
для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.
"Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - отметили в ЮППК.
Без остановки на станции Джанкой 3 июня следуют:
- пригородный поезд №7112/7111 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением от станции Феодосия в 14:35);
- пригородный поезд №7114/7113 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением от станции Феодосия в 17:20);
- пригородный поезд №7120/7119 сообщением Симферополь — Феодосия (отправлением от станции Симферополь в 20:45).
- пригородного поезда №6755 сообщением Джанкой — Феодосия (отправлением от станции Джанкой в 4:25);
- пригородного поезда №6754/6753 сообщением Феодосия — Керчь (отправлением от станции Феодосия в 8:05);
- пригородного поезда №6792/6791 сообщением Керчь — Феодосия (отправлением от станции Керчь в 15:45);
- пригородного поезда №6764 сообщением Феодосия — Владиславовка (отправлением от станции Феодосия в 21:00);
- пригородного поезда №7110 сообщением Феодосия — Джанкой (отправлением от станции Феодосия в 5:50);
- пригородного поезда №6739 сообщением Армянск — Джанкой (отправлением от станции Армянск в 4:10);
- пригородного поезда №6730 сообщением Джанкой — Армянск (отправлением от станции Джанкой в 5:50).
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