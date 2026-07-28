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Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей
Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей
Жители Крыма с пониманием относятся к сложившейся в регионе ситуации и доверяют властям, а задача последних - оперативно реагировать на то, что особенно волнует РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T16:30
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма с пониманием относятся к сложившейся в регионе ситуации и доверяют властям, а задача последних - оперативно реагировать на то, что особенно волнует людей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Судак.Он подчеркнул, что регулярно выезжает в города и районы Крыма, внимательно читает все обращения крымчан и реагирует на них.По его словам, важно сейчас сохранить доверие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга.Глава Крыма ранее заявил, что из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах полуострова остается сложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейСнижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержкуДетский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, режим чс, судак
Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей

Крымчане с пониманием относятся к сложившейся ситуации и доверяют властям - Аксенов

16:30 28.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма с пониманием относятся к сложившейся в регионе ситуации и доверяют властям, а задача последних - оперативно реагировать на то, что особенно волнует людей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Судак.
"Понимаю, как тяжело сейчас нашим гражданам. Еще раз подчеркну: даже самый сложный вопрос можно решить, если руководители на местах подходят к делу лично", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что регулярно выезжает в города и районы Крыма, внимательно читает все обращения крымчан и реагирует на них.

"Важно поддерживать на высоком уровне коммуникацию, не терять связь с жителями. Люди должны четко понимать, куда обратиться за помощью, кому позвонить, а если нет связи – как найти ответственного по своему вопросу", – добавил глава Крыма.

По его словам, важно сейчас сохранить доверие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга.
Глава Крыма ранее заявил, что из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах полуострова остается сложной.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаРежим ЧССудак
 
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