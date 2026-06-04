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В Крыму частично возобновили курсирование электричек - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Крыму частично возобновили курсирование электричек
В Крыму частично возобновили курсирование электричек - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму частично возобновили курсирование электричек
В Крыму частично возобновлено курсирование пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:25
2026-06-04T10:25
крым
новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
крымская железная дорога (кжд)
атака всу на крым 4 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму частично возобновлено курсирование пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ночь на четверг ВСУ беспилотниками атаковали Крым. Утром в четверг, 4 июня, движение всех электричек в Крыму было временно остановлено по техническим причинам. Также стало известно, что один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь.В ЮППК уточнили, что о дальнейшем запуске движения электричек будет сообщено дополнительно, и подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления корректного графика движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУДвижение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасностиВ Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову
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крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, крымская железная дорога (кжд), атака всу на крым 4 июня 2026 года
В Крыму частично возобновили курсирование электричек

Движение пригородных поездов в Крыму частично возобновлено - ЮППК

10:25 04.06.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму частично возобновлено курсирование пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
В ночь на четверг ВСУ беспилотниками атаковали Крым. Утром в четверг, 4 июня, движение всех электричек в Крыму было временно остановлено по техническим причинам. Также стало известно, что один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь.
"Частично возобновлено курсирование пригородных поездов. Сохраняются ограничения движения пригородных поездов на Евпаторийском направлении", - говорится в сообщении.
В ЮППК уточнили, что о дальнейшем запуске движения электричек будет сообщено дополнительно, и подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления корректного графика движения.
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КрымНовости КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаКрымская железная дорога (КЖД)Атака ВСУ на Крым 4 июня 2026 года
 
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