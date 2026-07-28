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Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит
Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит
В Ялте и Севастополе вечером во вторник проходят учения военных со стрельбой и взрывами. Об этом информируют местные власти. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T17:06
2026-07-28T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Ялте и Севастополе вечером во вторник проходят учения военных со стрельбой и взрывами. Об этом информируют местные власти.По его словам, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.Также учения со стрельбой проходят в Ялте. Как информирует местная Единая дежурная диспетчерская служба, военные будут тренироваться в районе мыса Сарыч.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит

В Большой Ялте и Севастополе вечером во вторник проходят учения военных

17:06 28.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБольшая Ялта. Архивное фото
Большая Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Ялте и Севастополе вечером во вторник проходят учения военных со стрельбой и взрывами. Об этом информируют местные власти.
"Ориентировочно до 18:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
Также учения со стрельбой проходят в Ялте. Как информирует местная Единая дежурная диспетчерская служба, военные будут тренироваться в районе мыса Сарыч.
"Может быть шумно с 17:00 до 23:00. Будут проводиться учения. Просим сохранять спокойствие", – сообщили в ЕДДС.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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