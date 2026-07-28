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Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит

Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Взрывы и стрельба в Большой Ялте и Севастополе - что происходит

В Ялте и Севастополе вечером во вторник проходят учения военных со стрельбой и взрывами. Об этом информируют местные власти. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T17:06

2026-07-28T17:06

2026-07-28T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Ялте и Севастополе вечером во вторник проходят учения военных со стрельбой и взрывами. Об этом информируют местные власти.По его словам, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.Также учения со стрельбой проходят в Ялте. Как информирует местная Единая дежурная диспетчерская служба, военные будут тренироваться в районе мыса Сарыч.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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