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В горах Крыма спасли 12 человек
В горах Крыма спасли 12 человек - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В горах Крыма спасли 12 человек
В горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T16:15
2026-07-28T16:15
2026-07-28T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону."С начала лета произошло 11 происшествий в горно-лестной местности полуострова, где крымскими спасателями было спасено 12 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.В трех случаях спасатели вывели пятерых сбившихся с тропы туристов в безопасное место. Спасательные операции проводились в Ялте, Кировском районе и в Феодосии.По его словам, когда туристы идут в лес и горы в шлепках, сланцах или туфлях, а не в соответствующей обуви, это чревато последствиями: ушибами, вывихами или переломами конечностей.Нередко туристы не рассчитывают собственные силы на туристических маршрутах и недооценивают характер Крымских гор, подчеркивает спасатель. Один из таких случаев произошел в начале июня.В практике крымских спасателей встречаются и автотуристы, которые, подъезжая к самому краю смотровой площадки или скалы, оказываются в пропасти."Первый случай этого сезона произошел в районе горного перевала Кок-Асан-Богаз (п. Приветное), автомобиль опрокинулся со скалы, пострадали дав человека.Второй случай – на горе Климентьева (Феодосия), автомобиль упал с обрыва, также пострадали два человека", – сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропеВ Крыму ребенок потерялся в лесуКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
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В горах Крыма спасли 12 человек
В горах Крыма с начала лета спасли 12 человек – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"С начала лета произошло 11 происшествий в горно-лестной местности полуострова, где крымскими спасателями было спасено 12 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
В трех случаях спасатели вывели пятерых сбившихся с тропы туристов в безопасное место. Спасательные операции проводились в Ялте, Кировском районе и в Феодосии.
"Главное, когда вы потерялись, соблюдайте спокойствие и хладнокровие. Важно сосредоточиться и объяснить спасателям, что видите или слышите вокруг себя. От этого зависят все дальнейшие действия, которые можно предпринять как спасателям, так и заблудившимся", – цитирует пресс-служба ведомства рекомендации начальника части горной поисково-спасательной Специализированного отряда МЧС по Крыму Андрея Ватолина.
По его словам, когда туристы идут в лес и горы в шлепках, сланцах или туфлях, а не в соответствующей обуви, это чревато последствиями: ушибами, вывихами или переломами конечностей.
Нередко туристы не рассчитывают собственные силы на туристических маршрутах и недооценивают характер Крымских гор, подчеркивает спасатель. Один из таких случаев произошел в начале июня.
"Молодой человек без соответствующей скалолазной экипировки решил по взбираться по скальным массивам горы Кошка в поселке Симеиз. В результате оступился и провалился в пещеру глубиной 5 метров, получил закрытую черепно-мозговую травму. Вовремя подоспевшие спасатели эвакуировали его со склона и передали медикам", – рассказали в МЧС.
В практике крымских спасателей встречаются и автотуристы, которые, подъезжая к самому краю смотровой площадки или скалы, оказываются в пропасти.
"Первый случай этого сезона произошел в районе горного перевала Кок-Асан-Богаз (п. Приветное), автомобиль опрокинулся со скалы, пострадали дав человека.
Второй случай – на горе Климентьева (Феодосия), автомобиль упал с обрыва, также пострадали два человека", – сообщили в ведомстве.
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