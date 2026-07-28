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Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло
Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло
В Керчи выросло число пострадавших в результате нового удара ВСУ. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T17:51
2026-07-28T17:51
2026-07-28T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Керчи выросло число пострадавших в результате нового удара ВСУ. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее во вторник стало известно, что семья из четырех человек, в том числе ребенок, пострадала в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Позже число раненых выросло.В понедельник Крючков рассказал, что вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, керчь, атаки всу на крым, олег крючков
Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло
Число пострадавших при ударе ВСУ по Керчи выросло до шести – Крючков
17:51 28.07.2026 (обновлено: 18:00 28.07.2026)