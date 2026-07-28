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Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло
Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло
В Керчи выросло число пострадавших в результате нового удара ВСУ. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T17:51
2026-07-28T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Керчи выросло число пострадавших в результате нового удара ВСУ. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее во вторник стало известно, что семья из четырех человек, в том числе ребенок, пострадала в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Позже число раненых выросло.В понедельник Крючков рассказал, что вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Число пострадавших при ударе ВСУ по улицам Керчи выросло

Число пострадавших при ударе ВСУ по Керчи выросло до шести – Крючков

17:51 28.07.2026 (обновлено: 18:00 28.07.2026)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Керчи выросло число пострадавших в результате нового удара ВСУ. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Ранее во вторник стало известно, что семья из четырех человек, в том числе ребенок, пострадала в Керчи после атаки украинского беспилотника на частный дом. Позже число раненых выросло.
"Еще два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из керченских улиц", – сообщил он.
В понедельник Крючков рассказал, что вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи.
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КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаКерчьАтаки ВСУ на КрымОлег Крючков
 
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