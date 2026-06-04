https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-priostanovleno-dvizhenie-passazhirskikh-poezdov-iz-za-aviatsionnoy-opasnosti-1156576468.html
Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение из-за авиационной беспилотной опасности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T07:47
2026-06-04T07:47
2026-06-04T09:22
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атака всу на крым 4 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение из-за авиационной беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"По состоянию на 7 часов утра в пути задерживаются поезда "Таврия" в Крым:№316 Адлер – Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка 3 часа;№025 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка 4 часа;№092 Москва – Севастополь отправлением 2 июня остановлен, задержка 3 часа;№463 Москва – Феодосия отправлением 2 июня остановлен, задержка 4 часа;№028 Москва – Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка 2 часа;№179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 2 июня остановлен, задержка 2 часа.Из Крыма:№078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка 4,5 часа;№174 Евпатория – Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка 3 часа;№092 Симферополь – Москва отправлением 3 июня, задержка 4 часа;№098 Симферополь – Москва отправлением 4 июня остановлен, задержка 5 часов;№076 Симферополь – Омск отправлением 4 июня остановлен, задержка 4,5 часа.Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании. Начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом. Проводники поддерживают пассажиров в пути.2 июня железнодорожная станция Джанкой была закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, срочные новости крыма, крым, новости, поезд "таврия", крымская железная дорога (кжд), происшествия, атака всу на крым 4 июня 2026 года
Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
В Крыму приостановлено движение пассажирских поездов из-за авиационной опасности
07:47 04.06.2026 (обновлено: 09:22 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение из-за авиационной беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
"В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы", – сказано в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра в пути задерживаются поезда "Таврия" в Крым:
№316 Адлер – Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка 3 часа;
№025 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка 4 часа;
№092 Москва – Севастополь отправлением 2 июня остановлен, задержка 3 часа;
№463 Москва – Феодосия отправлением 2 июня остановлен, задержка 4 часа;
№028 Москва – Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка 2 часа;
№179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 2 июня остановлен, задержка 2 часа.
№078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка 4,5 часа;
№174 Евпатория – Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка 3 часа;
№092 Симферополь – Москва отправлением 3 июня, задержка 4 часа;
№098 Симферополь – Москва отправлением 4 июня остановлен, задержка 5 часов;
№076 Симферополь – Омск отправлением 4 июня остановлен, задержка 4,5 часа.
Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании. Начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом. Проводники поддерживают пассажиров в пути.
2 июня железнодорожная станция Джанкой была закрыта
для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.
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