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В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
В Алуште через портал "Госуслуги" возобновлен прием документов на выплаты гражданам, пострадавшим в результате ЧС. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:34
2026-07-28T14:34
2026-07-28T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Алуште через портал "Госуслуги" возобновлен прием документов на выплаты гражданам, пострадавшим в результате ЧС. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.Она добавила, что подать документы также можно лично, обратившись в центры на территории муниципального округа.Ранее Галина Огнева просила жителей Алушты подавать заявления на выплату по ЧС лично. "Госуслуги" временно остановили прием заявлений от пострадавших при ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Алуште расширили зону действия режима ЧСВ Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
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алушта, новости крыма, выплаты и компенсации, происшествия, режим чс
В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
В Алуште портал "Госуслуг" возобновил прием документов на выплаты при ЧС