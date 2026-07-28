https://crimea.ria.ru/20260728/pentagon-nachal-reviziyu-amerikanskikh-voysk-v-evrope-1158047644.html

Пентагон начал ревизию американских войск в Европе

Пентагон начал ревизию американских войск в Европе - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Пентагон начал ревизию американских войск в Европе

Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, сообщил главный стратег ведомства Элбридж Колби. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T15:39

2026-07-28T15:39

2026-07-28T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, сообщил главный стратег ведомства Элбридж Колби.Развертывание подразделений американских войск должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны США, поэтому речь идет о полноценной ревизии, направленной на быструю передачу Европе ответственности за свою обычную оборону.По ее итогам Пентагон подготовит варианты дальнейших действий с учетом стратегических, геополитических и военных факторов, добавил Колби.В феврале стало известно, что США передадут Европе управление командными центрами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США. Великобритания возьмет на себя руководство объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Норфолке, Италия получит те же самые функции в штабе в Неаполе. Польша и Германия на ротационной основе будут управлять командованием пункта в Брюнсюме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, сша, пентагон, европа