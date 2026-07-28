https://crimea.ria.ru/20260728/krymskiy-most-seychas---skolko-avto-zhdut-proezda-posle-zakrytiya-dvizheniya-1158052229.html
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T15:24
2026-07-28T15:24
2026-07-28T15:24
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Проезд закрыли в 14.23. Ограничение продлилось полчаса, после чего движение возобновили в штатном режиме. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_a9958ebbe4ca0b7745b5a0a4e3fd00fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
Крымский мост сейчас – в очереди стоят 175 авто