https://crimea.ria.ru/20260728/krymskiy-most-seychas---skolko-avto-zhdut-proezda-posle-zakrytiya-dvizheniya-1158052229.html

Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения

Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения

Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T15:24

2026-07-28T15:24

2026-07-28T15:24

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Проезд закрыли в 14.23. Ограничение продлилось полчаса, после чего движение возобновили в штатном режиме. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт