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Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T15:24
2026-07-28T15:24
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крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Проезд закрыли в 14.23. Ограничение продлилось полчаса, после чего движение возобновили в штатном режиме. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт
Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения

Крымский мост сейчас – в очереди стоят 175 авто

15:24 28.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 175 автомобилей, большинство - со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
Проезд закрыли в 14.23. Ограничение продлилось полчаса, после чего движение возобновили в штатном режиме.
"По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 120 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 55 авто", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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