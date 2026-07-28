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ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы
ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы
Российские военные во вторник нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T17:17
2026-07-28T17:17
2026-07-28T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные во вторник нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по информации российского военного ведомства, в Черном море, в 11 километрах восточнее Одессы, беспилотными летательными аппаратами поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порты "Одесса" и "Черноморск".Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, одесса, николаев, вооруженные силы россии, судоходство, черное море, потери всу
ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы
ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили возле Одессы по сухогрузу с оружием для ВСУ
17:17 28.07.2026 (обновлено: 17:23 28.07.2026)