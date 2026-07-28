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ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы

ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы - РИА Новости Крым, 28.07.2026

ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле Одессы

Российские военные во вторник нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T17:17

2026-07-28T17:17

2026-07-28T17:23

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные во вторник нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту "Николаев" и по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в поты Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по информации российского военного ведомства, в Черном море, в 11 километрах восточнее Одессы, беспилотными летательными аппаратами поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порты "Одесса" и "Черноморск".Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, николаев, вооруженные силы россии, судоходство, черное море, потери всу