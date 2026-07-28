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ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу
ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу
Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все, что известно к этому часу об... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T18:20
2026-07-28T18:21
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все, что известно к этому часу об очередной террористической атаке киевского режима – в сбойке РИА Новости Крым.Новая атака ВСУ в КерчиУкраинские боевики атаковали Керчь во вторник днем. Ранения получили четыре человека, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Позже число раненых выросло. По словам Крючкова, на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Что с ранеными в КерчиКак уточнила еще один советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. По ее данным, в целом в Керчи при атаке четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, в стационаре - трое из них. Еще двоим госпитализация не потребовалась.Работа правоохранителейСоблюдение прав керчан после атаки ВСУ контролирует прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве республики.На месте работает администрация города и оперативные службы.Накануне Следственный комитет РФ начал расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, которая произошла 27 июля. В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажке, в результате чего десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260727/troe-pod-nablyudeniem-vrachey-chto-proiskhodit-v-kerchi-posle-ataki-vsu-1158030067.html
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керчь, срочные новости крыма, атаки всу на крым, крым, олег крючков, ольга курлаева, дети
ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу

ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно о пострадавших к этому часу

18:20 28.07.2026 (обновлено: 18:21 28.07.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все, что известно к этому часу об очередной террористической атаке киевского режима – в сбойке РИА Новости Крым.
Новая атака ВСУ в Керчи
Украинские боевики атаковали Керчь во вторник днем. Ранения получили четыре человека, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы", – информировал Крючков.
Позже число раненых выросло. По словам Крючкова, на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Что с ранеными в Керчи
Как уточнила еще один советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик.
"Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое", – проинформировала она.
По ее данным, в целом в Керчи при атаке четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, в стационаре - трое из них. Еще двоим госпитализация не потребовалась.
Работа правоохранителей
Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ контролирует прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве республики.
"В результате атаки на город Керчь есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетний. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", – сказано в сообщении.
На месте работает администрация города и оперативные службы.
Накануне Следственный комитет РФ начал расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, которая произошла 27 июля. В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажке, в результате чего десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Вчера, 20:06
Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
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