https://crimea.ria.ru/20260728/vsu-nanesli-novyy-udar-po-kerchi--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1158057165.html

ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу

ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.07.2026

ВСУ нанесли новый удар по Керчи – что известно к этому часу

Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все, что известно к этому часу об... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T18:20

2026-07-28T18:20

2026-07-28T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все, что известно к этому часу об очередной террористической атаке киевского режима – в сбойке РИА Новости Крым.Новая атака ВСУ в КерчиУкраинские боевики атаковали Керчь во вторник днем. Ранения получили четыре человека, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Позже число раненых выросло. По словам Крючкова, на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Что с ранеными в КерчиКак уточнила еще один советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. По ее данным, в целом в Керчи при атаке четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, в стационаре - трое из них. Еще двоим госпитализация не потребовалась.Работа правоохранителейСоблюдение прав керчан после атаки ВСУ контролирует прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве республики.На месте работает администрация города и оперативные службы.Накануне Следственный комитет РФ начал расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, которая произошла 27 июля. В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажке, в результате чего десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260727/troe-pod-nablyudeniem-vrachey-chto-proiskhodit-v-kerchi-posle-ataki-vsu-1158030067.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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