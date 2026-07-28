https://crimea.ria.ru/20260728/v-krymu-moshennik-vymanil-u-doverchivykh-pokupateley-avto-6-millionov-rubley-1158056668.html

В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей

В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей

В Симферополе перед судом предстанет мужчина, который выманил у двух крымчан около шести миллионов рублей якобы за оказание содействия в покупке автомобилей. Об РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T18:10

2026-07-28T18:10

2026-07-28T18:10

прокуратура республики крым

новости крыма

автомобиль

происшествия

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе перед судом предстанет мужчина, который выманил у двух крымчан около шести миллионов рублей якобы за оказание содействия в покупке автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Мужчину задержали сотрудники полиции.Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.Ранее в Севастополе дистанционные мошенники обманули двоих местных жителей на 100 тысяч рублей при покупке бензина через мессенджер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделюМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, автомобиль, происшествия, мошенничество