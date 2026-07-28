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В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей
В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей
В Симферополе перед судом предстанет мужчина, который выманил у двух крымчан около шести миллионов рублей якобы за оказание содействия в покупке автомобилей. Об РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T18:10
2026-07-28T18:10
2026-07-28T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе перед судом предстанет мужчина, который выманил у двух крымчан около шести миллионов рублей якобы за оказание содействия в покупке автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Мужчину задержали сотрудники полиции.Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.Ранее в Севастополе дистанционные мошенники обманули двоих местных жителей на 100 тысяч рублей при покупке бензина через мессенджер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделюМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости крыма, автомобиль, происшествия, мошенничество
В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей
В Крыму аферист выманил у двух человек 6 миллионов под предлогом помощи в покупке авто