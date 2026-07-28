Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260728/na-trasse-v-krymu-inomarka-nasmert-sbila-dvoikh-peshekhodov-1158053117.html
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов - РИА Новости Крым, 28.07.2026
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T15:49
2026-07-28T16:00
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
ленинский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_0909cec5842fd486eb3bb78901dda698.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло во вторник в районе села Семеновка.Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции. По информации МВД по РК, водителю 33 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в результате столкновения внедорожника с порталом тоннеля на трассе в Сочи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f4a47664d1eb5ec468db0e2bf27754c9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, ленинский район
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов

В Ленинском районе Крыма иномарка насмерть сбила на переходе двоих пешеходов

15:49 28.07.2026 (обновлено: 16:00 28.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ДТП произошло во вторник в районе села Семеновка.
© МВД по Республике КрымНа трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
© МВД по Республике Крым
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
"Водитель автомобиля BMW X5, двигаясь на автодороге Ленино – Мысово, совершил наезд на двух пешеходов 74 и 80 лет, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции. По информации МВД по РК, водителю 33 года.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в результате столкновения внедорожника с порталом тоннеля на трассе в Сочи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымЛенинский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
16:30Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей
16:15В горах Крыма спасли 12 человек
15:59Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
15:49На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
15:40Воздушную тревогу в Севастополе отменили
15:39Пентагон начал ревизию американских войск в Европе
15:24Крымский мост сейчас - сколько авто ждут проезда после закрытия движения
15:10Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
15:04ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год
14:57Крымский мост открыли для движения
14:51ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотника
14:34В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
14:23Крымский мост закрыли для движения второй раз за день
14:19На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего
14:10Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
14:08В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога
14:07Сильное землетрясение в Японии – под завалами заблокированы люди
13:55В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки - один погиб
13:36Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина
Лента новостейМолния