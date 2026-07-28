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На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов - РИА Новости Крым, 28.07.2026
На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T15:49
2026-07-28T15:49
2026-07-28T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло во вторник в районе села Семеновка.Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции. По информации МВД по РК, водителю 33 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в результате столкновения внедорожника с порталом тоннеля на трассе в Сочи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На трассе в Крыму иномарка насмерть сбила двоих пешеходов
В Ленинском районе Крыма иномарка насмерть сбила на переходе двоих пешеходов
15:49 28.07.2026 (обновлено: 16:00 28.07.2026)