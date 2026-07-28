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Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T15:10
2026-07-28T15:10
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили 220 боевиков, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными более 150 солдат и офицеров, БТР, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР. Украинские формирования разгромлены в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили порядка 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери – 365 боевиков убитыми и ранеными, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены 65 военных ВСУ и 20 автомобилей.Авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения дронов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом РогеТысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВОАрмия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 1400 боевиков убитыми и ранеными – Минобороны

15:10 28.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений бригады "Волки" в ЛНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений бригады Волки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили 220 боевиков, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными более 150 солдат и офицеров, БТР, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР. Украинские формирования разгромлены в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили порядка 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и станция РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери – 365 боевиков убитыми и ранеными, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены 65 военных ВСУ и 20 автомобилей.
Авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения дронов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 БПЛА самолетного типа.
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