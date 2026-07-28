https://crimea.ria.ru/20260728/svodki-s-fronta-chto-proizoshlo-v-zone-svo-za-sutki-1158050734.html

Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T15:10

2026-07-28T15:10

2026-07-28T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили 220 боевиков, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными более 150 солдат и офицеров, БТР, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР. Украинские формирования разгромлены в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили порядка 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери – 365 боевиков убитыми и ранеными, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены 65 военных ВСУ и 20 автомобилей.Авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения дронов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом РогеТысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВОАрмия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости