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В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T16:45
2026-07-28T16:45
2026-07-28T16:45
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новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, тема безопасности для Севастополя является первоочередной, реализуется общегородская инициатива "Защитим Севастополь вместе", к которой подключаются как депутаты и волонтеры, так и рядовые жители, предприниматели, общественники.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева заявила,что в городе все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытийМусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытияВ Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность, укрытия
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
Состояние укрытий в Севастополе будут проверять еженедельно