https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-budut-ezhenedelno-proveryat-ukrytiya-1158054459.html

В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T16:45

2026-07-28T16:45

2026-07-28T16:45

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

безопасность

укрытия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, тема безопасности для Севастополя является первоочередной, реализуется общегородская инициатива "Защитим Севастополь вместе", к которой подключаются как депутаты и волонтеры, так и рядовые жители, предприниматели, общественники.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева заявила,что в городе все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытийМусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытияВ Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность, укрытия