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В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T16:45
2026-07-28T16:45
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность
укрытия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, тема безопасности для Севастополя является первоочередной, реализуется общегородская инициатива "Защитим Севастополь вместе", к которой подключаются как депутаты и волонтеры, так и рядовые жители, предприниматели, общественники.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева заявила,что в городе все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытийМусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытияВ Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность, укрытия
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

Состояние укрытий в Севастополе будут проверять еженедельно

16:45 28.07.2026
 
© РИА Новости КрымУкрытия в Севастополе
Укрытия в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов – в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Я поставил главам муниципалитетов четкую задачу: обходить помещения каждую неделю. Укрытия должны быть чистые и открытые, проходы к ним – свободные, а каждый ответственный должен назубок знать, у кого ключи и кто первым должен открывать дверь... Укрытия всегда должны быть готовы", – отметил губернатор.

Он подчеркнул, тема безопасности для Севастополя является первоочередной, реализуется общегородская инициатива "Защитим Севастополь вместе", к которой подключаются как депутаты и волонтеры, так и рядовые жители, предприниматели, общественники.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева заявила,что в городе все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасностьУкрытия
 
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