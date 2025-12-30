Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото - РИА Новости Крым, 30.12.2025
На набережной Алушты
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20251230/1152101762.html
"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
В Белоруссии 30 декабря заступило на боевое дежурство подразделение с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Специалисты прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах и приступили к освоению новых районов боевого патрулирования. Как выгляди новейший российский комплекс - в фотоленте РИА Новости Крым.
2025-12-30T13:38
2025-12-30T13:38
фотоленты
ракетная система средней дальности "орешник"
белоруссия
безопасность
союзное государство
фото, ракетная система средней дальности "орешник", белоруссия, безопасность, союзное государство
"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото

Ракетный комплекс "Орешник" приступил к боевому дежурству в Беларуси – первые фото

13:38 30.12.2025
 
В Белоруссии 30 декабря заступило на боевое дежурство подразделение с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Специалисты прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах и приступили к освоению новых районов боевого патрулирования. Как выгляди новейший российский комплекс - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

Минобороны во вторник опубликовало первые кадры с новейшим ракетным комплексом "Орешник"

РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси
1 из 6

Минобороны во вторник опубликовало первые кадры с новейшим ракетным комплексом "Орешник"

© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

Видео сделано во время воинского ритуала развода дежурных смен в Белоруссии

РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси
2 из 6

Видео сделано во время воинского ритуала развода дежурных смен в Белоруссии

© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

С 30 декабря комплекс встал на боевое дежурство на территории республики

РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси
3 из 6

С 30 декабря комплекс встал на боевое дежурство на территории республики

© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

О начале серийного производства" Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, стало известно 23 июня

РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси
4 из 6

О начале серийного производства" Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, стало известно 23 июня

© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

О том, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года Путин сообщил 17 декабря

РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси
5 из 6

О том, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года Путин сообщил 17 декабря

© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

Как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране разместят около 10 таких комплексов

РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси
6 из 6

Как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране разместят около 10 таких комплексов

© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
 
ФотолентыРакетная система средней дальности "Орешник"БелоруссияБезопасностьСоюзное государство
 
