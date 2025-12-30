"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото

Минобороны во вторник опубликовало первые кадры с новейшим ракетным комплексом "Орешник"
Минобороны во вторник опубликовало первые кадры с новейшим ракетным комплексом "Орешник"
Видео сделано во время воинского ритуала развода дежурных смен в Белоруссии
Видео сделано во время воинского ритуала развода дежурных смен в Белоруссии
С 30 декабря комплекс встал на боевое дежурство на территории республики
С 30 декабря комплекс встал на боевое дежурство на территории республики
О начале серийного производства" Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, стало известно 23 июня
О начале серийного производства" Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, стало известно 23 июня
О том, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года Путин сообщил 17 декабря
О том, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года Путин сообщил 17 декабря
Как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране разместят около 10 таких комплексов
Как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране разместят около 10 таких комплексов