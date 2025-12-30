"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото

Ракетный комплекс "Орешник" приступил к боевому дежурству в Беларуси – первые фото

В Белоруссии 30 декабря заступило на боевое дежурство подразделение с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Специалисты прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах и приступили к освоению новых районов боевого патрулирования. Как выгляди новейший российский комплекс - в фотоленте РИА Новости Крым.