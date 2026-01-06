Рейтинг@Mail.ru
Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
"Новогодние игрушки" – одна из самых известных и любимых многими песен десятилетиями звучит в преддверии зимних праздников вместе со всенародной "В лесу родилась елочка". Но мало кто знает, что написана она была в Крыму жарким летом.
2026-01-06
2026-01-06
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0c/1133484601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8eb7ca38cbae5dddf33918ed9206672.jpg
"Новогодние игрушки" – одна из самых известных и любимых многими песен десятилетиями звучит в преддверии зимних праздников вместе со всенародной "В лесу родилась елочка". Но мало кто знает, что написана она была в Крыму жарким летом. И даже это еще не самое удивительное. О том, как в маленьком уголке на российском юге появился новогодний хит, покоривший огромную многонациональную страну и все постсоветское пространство, РИА Новости Крым рассказал автор музыки и идеи текста, композитор и певец, заслуженный артист России Аркадий Хоралов.Зимняя сказка в летнем Крыму"Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…" Так начинается припев популярной песни, который, как и ее идея, и музыка – кто бы мог подумать! – родились летом. И не просто летом, а в самый его разгар – в июле. И не просто в июле, а в июльском Крыму. Да еще и в горах, над морем и под звездами.Аркадий Дмитриевич вспоминает: "Все как перед глазами"."Мы тогда работали вместе с Тульской филармонией – я со своим коллективом, а Валя Легкоступова, ваша крымская, со своим. И однажды ребята пригласили меня в Крым отдохнуть, такие, знаете, музыкальные дружеские дела. Я приехал, и повезли они меня – там, видно, знакомые были – в обсерваторию, где мы жили дня четыре. И там огромное есть здание, где открывается крыша, и телескоп смотрит в эту бездну, которой нет ни конца ни края", – рассказывает Хоралов.С природой, звездами, небом – да что там: со всей вселенной – у будущего артиста со школьных лет были особые отношения. Он очень любил географию, увлекался астрономией, космосом и еще юным задумывался, так сказать, о смыслах бытия. В Крымской астрофизической обсерватории он познакомился с профессором, который рассказал и показал "свет одной сгоревшей звезды, которой уже нет, а свет все идет и будет еще миллионы лет идти"."Мы полночи просидели у огромного телескопа. Воздух, горы, небо, звезды. Естественно, я был полон впечатлений. И что-то "упало" с неба. И где-то в пять утра мы расстались, но я не лег спать, хоть и был уставший, а сел и написал "Новогодние игрушки". Где-то за полчаса она была готова. И первые слова: "Мне однажды летом приснился Новый год…"Так началась история будущего хита теперь уже нескольких поколений, родившегося в 1987 году. Наброски текста и музыка Хоралова превратились в песню при участии друга и, как сам он его называет, "старшего брата по жизни" – выдающегося российского поэта-песенника Андрея Дементьева."Мудрейший человек, деликатнейший, просто уникальный. Идеально добрая память о нем сохранилась, чистейшая. Он не может быть соавтором, потому что он великий поэт. Можно сказать, что я подал какие-то идеи, припев. Но мое – это музыка", – замечает Аркадий Дмитриевич.В 1988 году "Новогодние игрушки" возглавили список композиций на второй стороне пластинки "Странный мир". Тогда Хоралов уже был погружен в сольную карьеру певца и при любой возможности "проверял" песню и на публике. Людям нравилось, сотни зрителей в залах пели ее вместе с ним, но то, что однажды так будет петь вся страна – этого предсказать, конечно, было нельзя.Крым – всегда восторгЗимних песен у Хоралова еще много, но с такой крымской историей рождения эта единственная. Хотя из написанных в Крыму она тоже не одна, говорит композитор.К Крыму у Аркадия Дмитриевича, как и к космосу, особое, восторженное отношение. Только, в отличие от недосягаемой загадочной красоты, он ближе и роднее с детства."В Крым меня папа возил еще мальчиком. И со школой ездили, классом автобус брали – фотографии даже остались. Когда вышел первый альбом, я был с гастролями в Евпатории, Ялте, Судаке, Керчи. И потом еще ездил. Море, солнце, небесная красота. Всегда восторг", – признается он.Правда, признается, давно уже он тут не был, так чтобы побыть, отдохнуть, полюбоваться: "Когда целый год занят съемками, записями и гастролями, то если и есть план куда-то поехать, то только в родной город".А родной для Хоралова – Мелитополь. Правда, долгое время он жил и работал в Туле, теперь уже почти четверть века – в Москве. Так вот благодаря особенностям нынешней логистики побывать в Крыму хотя бы проездом, по пути на малую родину, все-таки удалось. Друг, говорит, живет в Севастополе, служит в морском хоре, в Ансамбле песни и пляски Черноморского флота, с ним они пели вместе еще в студенческом оркестре. Годы раскидали, но Крым объединит. Почему нет?Хочется верить, что все загаданное сбудется в новом году. Но главное – пусть будет мир."Я хочу пожелать всем, кто живет в Крыму и вокруг него, в Мелитополе и вокруг него, в России и вокруг нее – вообще всем, независимо от национальности и вероисповедания: пусть люди живут и занимаются созиданием всего хорошего на Земле. Пусть образумятся и найдут мысли, слова и решения, чтобы все успокоилось. Никто не знает, откуда взялся этот мир и когда и чем закончится, но от людей в нем зависит очень многое. Поэтому надо взяться за руки, обняться, может, даже поцеловаться. Я желаю всем счастья, любви, добра, взаимопонимания, здоровья и мирного неба над головой. Встречайте Новый год и провожайте старый в хорошем настроении. И с песней "Новогодние игрушки".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни

Хит поколений "Новогодние игрушки" в Крыму написал композитор Хоралов – как это было

18:48 06.01.2026
 
© предоставлено Аркадием ХораловымКомпозитор Аркадий Хоралов
Композитор Аркадий Хоралов
© предоставлено Аркадием Хораловым
Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
"Новогодние игрушки" – одна из самых известных и любимых многими песен десятилетиями звучит в преддверии зимних праздников вместе со всенародной "В лесу родилась елочка". Но мало кто знает, что написана она была в Крыму жарким летом. И даже это еще не самое удивительное. О том, как в маленьком уголке на российском юге появился новогодний хит, покоривший огромную многонациональную страну и все постсоветское пространство, РИА Новости Крым рассказал автор музыки и идеи текста, композитор и певец, заслуженный артист России Аркадий Хоралов.

Зимняя сказка в летнем Крыму

"Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…" Так начинается припев популярной песни, который, как и ее идея, и музыка – кто бы мог подумать! – родились летом. И не просто летом, а в самый его разгар – в июле. И не просто в июле, а в июльском Крыму. Да еще и в горах, над морем и под звездами.

Аркадий Дмитриевич вспоминает: "Все как перед глазами".
"Мы тогда работали вместе с Тульской филармонией – я со своим коллективом, а Валя Легкоступова, ваша крымская, со своим. И однажды ребята пригласили меня в Крым отдохнуть, такие, знаете, музыкальные дружеские дела. Я приехал, и повезли они меня – там, видно, знакомые были – в обсерваторию, где мы жили дня четыре. И там огромное есть здание, где открывается крыша, и телескоп смотрит в эту бездну, которой нет ни конца ни края", – рассказывает Хоралов.
С природой, звездами, небом – да что там: со всей вселенной – у будущего артиста со школьных лет были особые отношения. Он очень любил географию, увлекался астрономией, космосом и еще юным задумывался, так сказать, о смыслах бытия.
"Я больше чем уверен, что и музыка, и поэзия и вдохновение художникам – все это приходит оттуда. А мы здесь на Земле проводники", – говорит Хоралов.
В Крымской астрофизической обсерватории он познакомился с профессором, который рассказал и показал "свет одной сгоревшей звезды, которой уже нет, а свет все идет и будет еще миллионы лет идти".

"Мы полночи просидели у огромного телескопа. Воздух, горы, небо, звезды. Естественно, я был полон впечатлений. И что-то "упало" с неба. И где-то в пять утра мы расстались, но я не лег спать, хоть и был уставший, а сел и написал "Новогодние игрушки". Где-то за полчаса она была готова. И первые слова: "Мне однажды летом приснился Новый год…"

Так началась история будущего хита теперь уже нескольких поколений, родившегося в 1987 году. Наброски текста и музыка Хоралова превратились в песню при участии друга и, как сам он его называет, "старшего брата по жизни" – выдающегося российского поэта-песенника Андрея Дементьева.
"Мудрейший человек, деликатнейший, просто уникальный. Идеально добрая память о нем сохранилась, чистейшая. Он не может быть соавтором, потому что он великий поэт. Можно сказать, что я подал какие-то идеи, припев. Но мое – это музыка", – замечает Аркадий Дмитриевич.
В 1988 году "Новогодние игрушки" возглавили список композиций на второй стороне пластинки "Странный мир". Тогда Хоралов уже был погружен в сольную карьеру певца и при любой возможности "проверял" песню и на публике. Людям нравилось, сотни зрителей в залах пели ее вместе с ним, но то, что однажды так будет петь вся страна – этого предсказать, конечно, было нельзя.
"Никогда и никто точно не скажет, станет песня хитом или нет. Она долго раскачивалась, ее даже сначала не брали на радио. Но потом я ее спел на телевидении, и она как встала на свое место – так и вошла в историю. И после песни "В лесу родилась елочка" уверенно занимает второе место".

Крым – всегда восторг

Зимних песен у Хоралова еще много, но с такой крымской историей рождения эта единственная. Хотя из написанных в Крыму она тоже не одна, говорит композитор.

К Крыму у Аркадия Дмитриевича, как и к космосу, особое, восторженное отношение. Только, в отличие от недосягаемой загадочной красоты, он ближе и роднее с детства.
"В Крым меня папа возил еще мальчиком. И со школой ездили, классом автобус брали – фотографии даже остались. Когда вышел первый альбом, я был с гастролями в Евпатории, Ялте, Судаке, Керчи. И потом еще ездил. Море, солнце, небесная красота. Всегда восторг", – признается он.
Правда, признается, давно уже он тут не был, так чтобы побыть, отдохнуть, полюбоваться:
"Когда целый год занят съемками, записями и гастролями, то если и есть план куда-то поехать, то только в родной город".

А родной для Хоралова – Мелитополь. Правда, долгое время он жил и работал в Туле, теперь уже почти четверть века – в Москве. Так вот благодаря особенностям нынешней логистики побывать в Крыму хотя бы проездом, по пути на малую родину, все-таки удалось.
"Мы с женой на поезде поехали, через Крымский мост – красавец вообще! Приехали в Симферополь, а оттуда нас забрали друзья из Мелитополя и отвезли, там у меня сестричка одна, старенькая. А в этом году поехал на машине, конечно, уже не через Крым, это ведь долго. Но мы же как раньше ездили: Тула – Орел – Харьков – Днепропетровск – Запорожье – Мелитополь. А сейчас вот в первый раз через Ростов и Мариуполь. Если Бог даст, хочу еще на Новый год поехать, хотя все занесено, по колено сугробов. А летом – не будем так далеко загадывать, но, может, и загляну к другу".
Друг, говорит, живет в Севастополе, служит в морском хоре, в Ансамбле песни и пляски Черноморского флота, с ним они пели вместе еще в студенческом оркестре. Годы раскидали, но Крым объединит. Почему нет?
Хочется верить, что все загаданное сбудется в новом году. Но главное – пусть будет мир.
"Я хочу пожелать всем, кто живет в Крыму и вокруг него, в Мелитополе и вокруг него, в России и вокруг нее – вообще всем, независимо от национальности и вероисповедания: пусть люди живут и занимаются созиданием всего хорошего на Земле. Пусть образумятся и найдут мысли, слова и решения, чтобы все успокоилось. Никто не знает, откуда взялся этот мир и когда и чем закончится, но от людей в нем зависит очень многое. Поэтому надо взяться за руки, обняться, может, даже поцеловаться. Я желаю всем счастья, любви, добра, взаимопонимания, здоровья и мирного неба над головой. Встречайте Новый год и провожайте старый в хорошем настроении. И с песней "Новогодние игрушки".
