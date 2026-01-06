https://crimea.ria.ru/20260106/ot-avto-do-poezdov-kak-krymskiy-most-stal-simvolom-sovremennoy-rossii-1152217163.html
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России - РИА Новости Крым, 06.01.2026
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России
Крымский мост, ставший одним из ключевых инфраструктурных объектов страны, соединил берега Керченского пролива и стал самым протяженным мостом в России...
инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост, ставший одним из ключевых инфраструктурных объектов страны, соединил берега Керченского пролива и стал самым протяженным мостом в России. Строительство уникального транспортного перехода было завершено досрочно, несмотря на масштаб и инженерную сложность проекта.Ключевые цифры и факты о важнейшей транспортной артерии региона – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
