От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России - РИА Новости Крым, 06.01.2026
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России - РИА Новости Крым, 06.01.2026
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России
Крымский мост, ставший одним из ключевых инфраструктурных объектов страны, соединил берега Керченского пролива и стал самым протяженным мостом в России... РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T17:48
2026-01-06T17:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост, ставший одним из ключевых инфраструктурных объектов страны, соединил берега Керченского пролива и стал самым протяженным мостом в России. Строительство уникального транспортного перехода было завершено досрочно, несмотря на масштаб и инженерную сложность проекта.Ключевые цифры и факты о важнейшей транспортной артерии региона – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, керченский пролив, крымский мост
От авто до поездов: как Крымский мост стал символом современной России

Крымский мост в цифрах и фактах – история одного из главных проектов страны в инфографике

17:48 06.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост, ставший одним из ключевых инфраструктурных объектов страны, соединил берега Керченского пролива и стал самым протяженным мостом в России. Строительство уникального транспортного перехода было завершено досрочно, несмотря на масштаб и инженерную сложность проекта.
Ключевые цифры и факты о важнейшей транспортной артерии региона – в инфографике РИА Новости Крым.
